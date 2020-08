Porsche 911 Exclusive geeft hoedtik aan eerste 911

Met een Porsche 911 Exclusive ben je net even wat exclusiever dan de rest. En stijlvoller.

Als er één merk zijn gamma wel op orde heeft, dan is het Porsche wel. Wereldwijd worden bijna exact dezelfde auto’ aangeboden. Omdat een Porsche model er in onnoemelijk veel smaakjes leverbaar is, is er al altijd wel eentje die naar smaak zou moeten zijn.

Midlife crisis

Maar wat als je niet van de spoilers, uitlaten, stickers en felle kleurtjes bent. Wat als je juist van een stijlvolle auto houdt. Tuurlijk, een gifgroene of felgele 911 GT3 RS is leuk toen je puber was, maar nu je er eentje kunt betalen is het meer een rijdende identiteits- of midlifecrisis. Gelukkig is Porsche Exclusive Manufaktur daar. Die maken de auto helemaal naar wens. Stijlvol.

Porsche 911 Exclusive

Het mooie is, dan heb je wel een afwijkende en fraaiere 911, maar het valt minder op. Porsche Centre Melbourne en Porsche Centre Sydney South sloegen de handen ineen en kwamen met deze 911 Carrera S Coupé. Deze moet refereren aan de allereerste Porsche 911 die in Australië geleverd is.

Opties

De Porsche 911 Exclusive is voorzien van bijna alle Exclusive-opties, waaronder de SportDesign-voorbumper. Dat is bijna een verplichte optie, daar de massief ogende standaardbumper weinig subtiel is. De 992 is gespoten in Crayon (Krijt, Porsche Exclusive kleur) en deze kleur is ook deels gebruikt voor de Carrera Exclusive-velgen. Juist omdat het vrij subtiel is, is het erg goed gelukt. Achter de velgen zien we remmen die nu niet ordinair rood of geel zijn, maar zwart. Op deze wijze is de 911 gewoon zakelijk verantwoord.

Sportuitlaat

Wat krijg je nog meer als je kijkt naar het exterieur? De SportDesign-sideskirts, uiteraard in kleur meegespoten en de verticale spijlen in de grille zijn ook uitgevoerd in carrosseriekleur. Ook de spiegels en de voet van de spiegel is geheel in kleur, wat normaal óok een optie. is. Uiteraard is de Porsche 911 Exclusive voorzien van een sportuitlaat, want de allereerste 911 in Australië had dat namelijk ook. Destijds kreeg je dan 4 pk extra, waardoor je 134 pk moest bedwingen. In dit geval heb je 450 pk tot je beschikking.

Interieur

Dan het interieur. Daar kun je helemaal los gaan bij Porsche Exclusive en dat is bij deze 911 niet anders. De Porsche 911 Exclusive is hier namelijk voorzien van Agavegroen Club-leder. Het clubleder is een stuk fraaier en zachter dan het standaard strakke ‘Duitse’ leer. Erg fraai is het Paldao-hout in combinatie met aluminium. Veel stijlvoller dan carbon-inleg.

Kleur

Zoals je kunt zien matcht de kleur niet eens met het origineel. Dat is overigens wel mogelijk, maar dat kost uiteraard extra bij Porsche Exclusive. Het is wel heel erg Duits: een hommage uitvoeren lukt ze zelf niet, maar tegen betaling kunnen ze het wel voor je faciliteren.

Pech

Mocht je er eentje wensen, dan heb je een beetje pech. Een beetje in de zin dat er maar twee gebouwd zijn. Aan de andere kant, voor een speciaaltje heeft Porsche weleens meer moeite gedaan. Als je de configurator aanslingert zul je zien dat je een heel eind kunt komen.