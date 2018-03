Bijna 600 pk in deze MTM RS3-R Clubsport

De RS3 Limousine als een compact superkanon.

De reguliere RS3 is een heerlijk karretje: 400 pk uit een 2.5 TFSI vijfcilinder. Een blok dat geen enkele concurrent in dit segment heeft, wat de RS3 een gewilde auto maakt. De benzinemotor is daarnaast ook prima te kietelen. Dat bewijst MTM met de RS3-R Clubsport in Genève (check ook de MTM RS5-R).

Voor de Zwitserse autoshow hebben ze een RS3 binnenstebuiten gekeerd. De tuner heeft al diverse pakketjes in het gamma voor de heetste A3, maar voor de Autosalon van Genève wilde MTM met iets speciaals komen. Het resultaat is een RS3 R Clubsport. De sedan levert maar liefst 572 pk en 672 Nm koppel, dat al beschikbaar is vanaf 3.250 t/pm! Een sprintje naar de honderd doet de RS3 van MTM in 3,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 300 km/u.





Je huidige RS3 naar deze waarden laten brengen kost 14.800 euro bij MTM. De prijs kun je nog verder oppompen door te kiezen voor de 2.900 euro kostende lichtmetalen velgen of een MTM uitlaatsysteem van 2.800 euro. De prijzen zijn helaas exclusief belasting.