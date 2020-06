Mugen Civic Type R is zwaar over de top

De nieuwe Mugen Civic Type R is te ver over het randje.

De Honda Civic Type R is onmogelijk een muurbloempje te noemen. Iedereen heeft er wel een mening over. Je vind hem onooglijk of wanstaltig. Een tussenweg lijkt er niet te zijn. Wel kun je de snelkle Japanner er nog afstotelijker uit te laten zien.

Mugen Civic Type R

Dat doen ze namelijk met de Mugen Civic TypeR. Het is de auto voor de 47 jarige die nog elke avond 4 uur lang NFS Underground speelt en nog bij zijn moeder woont. Het resultaat van de sportdivisie Mugen is namelijk krankzinnig en kolderiek te tegelijkertijd. Mugen heeft naemelijk een lading aerodynamische onderdelen ontwikkeld voor de snelste Civic. We lieten de concept-versie al eens zien, dit zijn de productieplaten.

Velgen

Wie goed heeft opgelet ziet dat er niet veel verschil is. Dan kijken we nu even naar de verschillen met de gewone versie en deze Mugen Civic Type R. De 20″ velgen springen direct in het oog. De velgen voldoen aan alle eisen van de Riger Gids: two-tone, center-lock en veel te groot in diameter.

De motorkap is nu van koolstofvezel, net als de enorme achterspoiler. De onderspoiler is eveneens van carbon. Goedkoop is het niet, de motorkap is kost dik 8.000 euro en de spoiler is alsnog 7.500 euro.

Bodykit

Naast die twee onderdelen zien we een splitter, nieuwe sideskirts, aerdodynamische buitenspiegels met het kapsel van Bart Simpson en de meest idiote diffuser-achtige-dinges-geval.

Wat er wel op vooruit is gegaan, zijn de uitlaten. De drie F40-esque pijpen zien er niet uit, de dubbele pijpen van de Mugen Civic Type R staat veel functioneler. Overigens zijn sinds gisteren alle onderelen leverbaar op de Japanse markt.

Los bestellen

Je kan gewoon bestellen wat je wil op de Mugen Civic Type R, het is niet een complete set. Je kan dus ook alleen de motorkap en uitlaten bestellen en de rest laten voor wat het is. Aan de andere kant, als je dan toch al kiest voor de meest opvallende Hot Hatch uit zijn klasse, waarom niet twee schepjes erboven op doen?