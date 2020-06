Autoblog advies: allround hot hatch voor 11 mille

Wat is de beste auto als je voor 11 mille de ideale allround hot hatch zoekt? Team AB zocht het voor u uit!

Vandaag gaan we opzoek naar een opvolger voor de auto van Autobloglezer Michael. Nee, we bedoelen niet onze hoofdredacteur @michaelras. Deze Michael heeft namelijk een Suzuki met maar liefst vier wielen in plaats van twee.

Michael rijdt op dit moment met alle plezier en tot grote tevredenheid in een Suzuki Swift Sport. Hij is inmiddels 27 en zoekt iets volwasseners. Zijn vriendin vindt de BMW X3 helemaal het einde, maar Michael heeft zelf niet zo veel met crossovers. Daarbij hebben ze de ruimte ook (nog) niet nodig.

De volgende auto moet eigenlijk in geest gelijk zijn aan de Suzuki Swift Sport. Dus een wendbare en sportieve auto, maar nog wel makkelijk en handzaam genoeg om elke dag te gebruiken. Een echte allround hot hatch, dus. De auto mag niet te groot, maar zeker niet te zwaar zijn. Alles in het B-segment met een beetje ‘pep’ kan op Michael zijn goedkeuring rekenen. Kortom, wat moeten we gaan zoeken?

De wensen en eisen van Michael in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Suzuki Swift Sport, Renault Clio Dynamique 1.6, Smart ForFour 1.0 (traag) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 11.000 euro (inclusief inruil van de Suzuki) Jaarkilometrage: Toch wel 20.000 per jaar Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Zoek iets volwasseners dan de Swift, maar niet te volwassen! Gezinssamenstelling: Vriendin Voorkeursmerken/modellen: Fiesta ST is net iets te duur, maar zo'n soort auto No-go modellen / merken: Liever geen C-segment, absoluut niet iets wat zwaar is

Peugeot 208 GTI

€ 10.950

2013

95.000 km

De 206 GTI en 207 GTI waren niet echt geslaagde Hot Hatches, zeker niet in vergelijking met hun roemruchte voorvader: de 205 GTI. De 208 GTI was echter een zeer welkome comeback. Veel leuker dan de 206 en bizar veel leuker dan de 207 (alhoewel dat ook niet moeilijk was). Het was niet de scherpste in zijn klasse, wel een van de vlotste. Ook lekker was de riante standaarduitrusting en dikke sportstoelen met leder/alcantara bekleding. Zeker in het donkerrood een snoepje om te zien. Het is niet overdreven, maar de 208 GTI heeft voldoende afwijkende features. In het budget prima te vinden. De 208 GTI is typisch zo’n auto die in elke catgorie een tweede plaats scoort en daardoor misschien wel de beste allround hot hatch is.

Opel Corsa OPC Nürburgring Edition (D)

€ 10.950

2012

115.000 km

Waar de 208 GTI een charmante allround hot hatch is, is de Opel Corsa OPC een stuk rauwer. De auto is sowieso bijna een volle generatie ouder. Dat is op zich geen probleem, daar de opvolger van de Corsa meer een doorontwikkeling was, dan een nieuw model. De Nürburgring-versie is de leukste, scherpste en ruigste. Met het Drexler sperdifferentieel en de erg stugge ophanging is het een geweldige trapdoos om uit te wringen. Verfijning is niet zijn sterkste punt, maar dat wordt ook nergens gepretendeerd.

Renault Clio Renault Sport 200 Cup

€ 12.000

2011

120.000 km

Zie deze auto als de 911 GT3 onder de B-segment hatchbacks. Een snaarstrcak chassis, puike sportzetels, ragfijne besturing en een hoogtoerige atmosferische viercilinder. De Clio is een van de laatste der mohikanen. Eh, correctie: de Clio ís de laatste Mohikaan. Hoe hoog je de turbodruk opvoert, de sensatie van een grote, natuurlijk ademende motor evenaar je niet. Het is de combinatie van een directe reactie op het gaspedaal en lineaire vermogensopbouw. De Clio is een absolute klassieker in de dop. De beste keuze in dit lijstje? Bwoah: het is de leukste hot hatch voor erbij. Een echte allround hot hatch is het niet echt. Om elke dag mee te rijden is de auto wat vermoeiend, mede door de korte overbrengingen is er nauwelijks rust op de snelweg. Het dashboard oogt spotgoedkoop (omdat het ook goedkoop is) en de uitrrusting laat zich het beste omschrijven als adequaat, doch povertjes.

Citroen DS 3 Racing

€ 10.995

2012

95.000 km

Man, wat is er een hoop te vinden als je op zoek bent naar een originele Hot Hatch voor 11 mille. Wat dacht je van deze Citroen DS3 Racing? Het is de MINI Cooper S voor mensen die pertinent geen MINI Cooper S willen. Dan niet vanwege de motor, want die is grotendeels identiek. Let dan ook op de aandachtspunten. De DS3 Racing heeft 200 pk (hoppatee), riante uitrusting en een afwijkend uiterlijk met enorme wielen. Het leuke is dat het een opvallende én originele auto is. Daarbij is het relatief gezien ook nog eens een allround hot hatch. Je vullingen springen er niet uit als je denkt aan de veerwegen van de DS3 Racing. Gezien de relatief beperkte productieaantallen kan het ooit nog eens een klassiekertje worden. De zitpositie kan voor sommigen even wennen zijn, net als het uiterlijk. Maar het is in elk geval een origineel en karaktervol bommetje.

MINI Cooper S (R56)

€ 11.295

2012

125.000 km

Als we het dan toch over de MINI Cooper S hebben, dan kan deze niet niet benoemd worden. De Cooper S is een beetje de grondlegger van het genre, veel vermogen, luxe en stijl en in een klein pakketje. Een rijdende iPod nano c.q. de ideale all Round hot hatch, maar dan met een aardappel in de keel. Wel moet je in zijn voor Duitse retro-kitsch. Nu zijn de Oosterburen beter in retro-kitsch dan humor. Dit is nog net de laatste Cooper S voordat die gekke neus kwam. Het is mogelijk om een leuke special edition op de kop te tikken. Om te rijden is deze generatie nog altijd onovertroffen, kwikzilverig rijgedrag in combinatie met een potent blokje en relatief weinig kilogrammen zorgen voor bakken fun. Leuk: er zijn exemplaren te vinden met enorm veel uitrusting. Nadeel: zeer kale exemplaren zijn ook te vinden. Ook zijn ze niet geheel zonder fouten.

Abarth Punto Evo Super Sport (149)

€ 10.995

2012

115.000 km

Een beetje Italiaanse flair mag niet ontbreken in het lijstje. Als het gaat om vlotte Abarths kijkt iedereen naar de 500. Dat is ook terug te zien in de prijzen. Dat is precies waar deze Abarth Punto om de hoek komt kijken. Die is aanzienlijk stoerder en ‘mannelijker’ dan de 500. Waarschijnlijk worden we gefileerd door de redactie van Opzij, maar de Punto spreekt de mannen wellicht iets meer aan dan de 500. Eerlijk is eerlijk: de 500 rijdt wel spectaculairder. Niet zo zeer beter, maar wel geiniger. De Punto kan pareren met een veel betere zitpositie, een ruimer interieur en de wetenschap dat je in een (veel) zeldzamere auto rondrijdt. Ook is het iets meer een allround hot hatch dan de Abarth 500.

YOLO: Ford Fiesta ST

€ 12.950

95.000 km

2013

Waarom een degelijke auto als de Fiesta kenmerken als een ‘YOLO’. Simpel, ze zijn een stukje duurder. Dat was niet het geval met de nieuwprijs. De Fiesta ST is door vele media uitgeroepen als ‘beste in zijn segment’ en ‘absolute vedette in zijn klasse’. Bij Autoblog was dat niet anders. Als het gaat om het rijden is de Fiesta verreweg het leukste (de ‘oude’ Clio even niet meegerekend) uit dit lijstje. Onderstel, schakelen, sturen, stoelen: alles is duidelijk afgestemd voor (en door) mensen die van autorijden houden. Nadelen zijn er ook. Relatief gezien zijn ze prijzig. Ook is het interieur niet van hoge kwaliteit, ondanks de leuke vormgeving. Maar wil je de leukste bruikbare Hot Hatch, spaar even door voor een Fiesta ST. In de tussentijd kun je mooi al deze Fiesta ST aandachtspunten uit je hoofd leren.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!