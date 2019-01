Mugen maakt deze puike hot hatch nog heter

Op het eerste gezicht herkennen we hem niet eens.

Het is een zwaar understatement om te zeggen dat Honda de huidige Civic Type R niet voldoende extreem heeft gemaakt. Integendeel, het ontwerp van de heetste Civic is misschien zelfs iets te pikant voor hetgeen de aandrijflijn kan presteren. Toch weet ook deze bolide niet bij iedereen de juiste snaar te raken. Het moet nog gekker kunnen. Voor hen heeft Mugen de auto bij de haren gegrepen en dit pakket klaargestoomd.

Als Japanse tuner is de Honda Civic voor het bedrijf een van de meest voor de hand liggende wagens om aan te passen. In het verleden hebben we Mugen al meermaals met de auto aan de slag zien gaan, maar met zijn meest recente project heeft het hoogstwaarschijnlijk zijn dikste versie van de Civic ooit gemaakt. Mugen heeft een ‘stijlpakket’ verzonnen dat zowel de aerodynamica als de koeling van de auto dient te verbeteren. Dankzij zijn uitbundige voorzijde lijkt de Civic Type R, een van de goedkoopste hot hatches van Nederland, niet eens meer op het origineel!

Dit alles doet ons vermoeden dat er een onderhuids ook het een en ander is veranderd. Dit blijkt echter niet te kloppen. Althans, voorlopig. Mugen is naar eigen zeggen namelijk wel bezig met een upgrade voor de 320 pk sterke tweeliter viercilinder. Gezien het een geblazen vierpitter is, zijn er in ieder geval voldoende mogelijkheden. Binnenkort moeten we meer horen over het project.