Muhammad Ali’s Rolls-royce op NL’se platen is spotgoedkoop

Een auto kopen van een bekendheid wordt voor de verandering eens interessant!

Zeven jaar nadat Cassius Clay zijn iconische album met zelfverheerlijkende, doch ronduit hilarische gedichten uitbrengt, krijgt hij het geniale idee zijn bijeengesprokkelde spaarcenten te investeren in een Rolls-Royce. Clay, die tussentijds, in 1964, na zijn eerste overwinning op Sonny Liston zijn naam veranderde in Muhammad Ali, kocht zijn Rolls-Royce Silver Shadow in 1970 en reed er jarenlang in rond. De auto in kwestie wordt volgende maand geveild tijdens de Zoute Sale, maar niet voor het bedrag dat je verwacht.

De veilingmeesters van Bonhams verwachten namelijk dat de auto tussen de 40.000 en 60.000 euro op zal brengen. Tamelijk weinig voor een Rolls-Royce die in het bezit is geweest van een van de grootste atleten aller tijden. Niet alleen dat: aan het begin van de jaren ’70 betaalde Ali zelf ‘slechts’ 12.000 Britse ponden voor zijn Britse slee. In andere woorden, in waarde lijkt de auto door de jaren heen niet echt te zijn gestegen.

Wellicht heeft het iets te maken met het feit dat de bolide niet altijd in het bezit is geweest van de bokslegende. Op de foto’s van het veilinghuis kun je immers zien dat de auto Nederlandse kentekenplaten heeft. Dit is te danken aan een (voor ons) onbekende Nederlandse enthousiast, die de auto in 1999 van een Amerikaan overnam. Deze Amerikaan had de auto op zijn beurt weer overgenomen van Ali, zes jaar nadat het zwaargewicht de auto had aangekocht.

De Silver Shadow in kwestie is een linksgestuurd exemplaar. Dit maakt de auto direct specialer, want hiervan zijn in totaal slechts 272 exemplaren gemaakt. Op de kilometerteller lezen we af dat de auto slechts 4.475 mijlen heeft afgelegd. Echter, gezien de prijs is het niet ondenkbaar dat dit er in werkelijkheid meer zijn. De teller heeft namelijk maar vijf cijfers. De bolide is nooit volledig gerestaureerd.