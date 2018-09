SEAT Tarraco: nieuwe mammoet onder SEAT-SUV’s

De nieuwe Tarraco ga je niet missen in het straatbeeld. Na de Ateca en de Arona is dit de derde en grootste SEAT SUV tot nu toe.

SEAT ziet de Tarraco dan ook als kersvers vlaggenschip. Het apparaat is 4,74 meter lang en 1,66 meter hoog. Qua grootte en concurrentie moet je denken aan de Volkswagen Tiguan en Skoda Kodiaq. Niet geheel verrassend staat de nieuwe Taracco op hetzelfde platform als deze auto’s. De SUV zal dan ook in Wolfsburg van de band gaan rollen.

De nieuwe Tarraco komt als vijf- en als zevenzitter op de markt. Hoewel SEAT spreekt over een ruimtelijk interieur, komt het merk niet met keiharde cijfers over bagageruimte naar buiten. Gezien het formaat van de SUV zal de Tarraco echter geen krappe jongen zijn.

Het uiterlijk is nieuw te noemen. Je zal de Tarraco niet zo gauw met zijn andere broertjes verwarren. SEAT zegt zelf over het ontwerp dat deze Tarraco het begin is van hun toekomstige design. De nieuwe Ibiza, Leon en andere modellen zullen meer op deze designtaal gaan leunen. Het DNA met de Volkswagen Groep is duidelijk te zien in de achterlichten. Geheel in lijn met het concern heeft ook de nieuwe Tarraco doorlopende achterlichten gekregen. Je schijnt er als automerk tegenwoordig niet meer bij te horen als je dat niet hebt. Verder brengt het zijaanzicht de overeenkomsten met de Tiguan en Kodiaq nog beter in beeld.

Op het interieur kun je weinig aanmerken wat betreft ergonomie. SEAT geeft hier een prima invulling aan zonder buiten de lijntjes te schieten. Een digitaal display, een groot scherm in het midden en enkele functionele knoppen voor een snelle bediening. Aangezien SEAT dit model als vlaggenschip presenteert had het wat uitbundiger gemogen. De vraag is echter of het de SEAT-rijder iets kan schelen.

Je kunt de Tarraco met verschillende benzine- en dieselmotoren krijgen. Instapper op het gebied van benzine is de 150 pk sterke 1.5 TSI. Die kun je meteen overslaan, want in deze klasse is wat meer power gewenst. Zeker als je met zeven man plus bepakking heuvel op door Oostenrijk aan het tuffen bent. De 2.0 TSI met 190 pk lijkt in dat opzicht een betere keuze. Dieselen kan met de 2.0 TDI, deze motor komt eveneens met 150 of 190 pk. De 150pk-motoren hebben voorwielaandrijving, de sterke varianten komen met vierwielaandrijving en een zeventraps DSG.

SEAT lanceert de Tarraco in februari 2019. Info met betrekking tot specificaties en prijzen volgen in een later stadium. Een video van de Tarraco check je op autojunk.nl.