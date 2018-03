De reden dat deze Mulliner Bentayga extra speciaal is

Het is niet alleen vanwege het gebrek aan chroom.

De Bentley Bentayga is ondertussen al weer bijna drie jaar onder ons. Al zijn sommigen nog steeds sceptisch over een SUV van een merk als Bentley, de auto geeft de verkopen van het Britse luxemerk een goede boost. Voor de kopers die een extra speciaal model van de SUV willen, komt Mulliner om de hoek kijken. De bespoke-afdeling van Bentley heeft eerder al een versie van de Bentayga gebouwd, maar ze zijn terug. Dit keer met een extra speciale one-off.

En ja, daarmee wordt daadwerkelijk bedoeld dat er van deze TJC Edition maar ééntje is. De auto is een eerbetoon aan The Jockey Club, de grootste organisator van paardenraces in het Verenigd Koninkrijk. Omdat de echte fanaten van die sport vaak deel uitmaken van de doelgroep van Bentley, tekenden ze het samenwerkingscontract met de jockeys opnieuw, als één van de hoofdpartners van de sportorganisatie.

De one-off Bentayga van Mulliner heeft een vrij klassiek uiterlijk gekregen. Aan de buitenkant zien we een kleur geïnspireerd op British Racing Green en het chroom wat meestal op de Bentley pronkt werd vervangen door ingetogen zwart. Wat betreft het interieur: klassiek walnotenhout, stoelen van zadelleer en het favoriete stofje van de hoge heren uit de paardenvereniging: tweed. Ook zijn er verschillende logo’s van Mulliner aanwezig, vergezeld met een kleine afbeelding van een renpaard.

Wat opvalt is dat Mulliner voor hun vorige Bentayga-projecten de W12 versie gebruikte, maar aan de achterzijde van de TJC zitten de uitlaten met knik die hinten naar de V8 Diesel in het vooronder. Misschien dat zo’n diesel beter is voor het trekken van een paardentrailer. Er is geen prijs voor deze Bentayga, omdat je hem als gemiddeld individu niet kunt bemachtigen. Wil je hem toch zien, dan kun je vanaf 13 maart terecht op het Cheltenham festival, in Cheltenham. Een festival in het teken van, jawel, paardenraces.