Unieke McLaren P1 GT is een uiterst comfortabele raket

Hebben!

Het is nog niet voorbij met het nieuwe speelgoed dat geïntroduceerd wordt op het Goodwood Festival of Speed. Nadat we vandaag al te maken kregen met de Aston Martin Cygnet V8, Maserati Levante GTS, is het nu de beurt aan het Britse Lanzante om te laten zien wat ze in huis hebben.

Het is onwaarschijnlijk dat die naam geen belletje doet rinkelen. Lanzante is in het verleden namelijk verantwoordelijk geweest voor de straatversie van de P1 GTR: de P1 LM. Het prototype hiervan, die de toepasselijke naam XP1 LM kreeg, zette twee jaar geleden nota bene nog een recordtijd op de heuvelklim van Goodwood.

Het is dus meer dan terecht dat Lanzante dit jaar terugkeert met de P1 GT. De auto is duidelijk geïnspireerd door de F1 GT Longtail uit 1997, maar we zien eveneens invloeden van de F1 GTR uit ’95. Laatstgenoemde werd overigens door Lanzante Motorsport zelf gemaakt, dus vreemd is het allerminst. Niet alleen de iconische luchthapper bovenop het dak keert terug, ook de verschillende luchtroosters in het plaatwerk van de auto zijn te zien. De binnenzijde wordt verrijkt leren bekleding.

Hoewel Lanzante alvast een reeks foto’s heeft gelanceerd van hun nieuwste creatie, moeten we het vooralsnog doen zonder specifieke details over de auto. Zoals gezegd lijkt de auto langer, maar hoeveel langer kunnen we vooralsnog niet zeggen. Daarnaast lijkt het erop dat de P1 GT geen krachtigere 3,8-liter V8 met hybride techniek aan boord heeft. Tenslotte is de P1 GT een one-off. De auto is namelijk gemaakt in opdracht van een klant uit het Midden-Oosten. Of er meerdere exemplaren worden gemaakt, is nog niet duidelijk.

Later vandaag krijgen we meer over de auto te horen.