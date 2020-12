Multistrada V4S: de compleetste Ducati ooit - Autoblog.nl

Niet op luxe perstrip naar de zon, maar gewoon in de Benelux. Wij zochten voor je uit of de Ducati Multistrada V4s het de BMW GS nu echt moeilijk gaat maken.

De Ducati Multistrada is al jaar en dag een sterkhouder in het Ducati-gamma. Toch doorliep deze hoogpoter intussen meerdere fases. Van een brute ‘Hypermotard-met-windscherm’ veranderde de Multi door de jaren heen naar een erg sportieve toermotor.

En toch…moet het bij Ducati ergens gewrongen hebben dat ze niet aan BMW’s dikste GS raakten. Reden te meer voor de Italianen om het concept anno 2020 nog eens om te gooien.

Dat de nieuwe Multistrada op het V4-platform gebouwd zou worden stond in de sterren geschreven, maar verder lagen alle wegen open.

Toch kiest Ducati (en de bazen bij Audi) nu voor een gelijkaardige formule als die van de GS: veel toercomfort, uitgebreide optiepakketten. De Ducati Multistrada V4S heeft de GS duidelijk op de korrel voor 2021.

Maar ook alle mogelijke elektronische snufjes, een 19” voorwiel en daarbijbehorend ook een gepeperd prijskaartje voor de Ducati Multistrada V4S.

Ducati Multistrada V4S de specs:

Motor: V4, 1.158cc

Vermogen: 170 pk (125 kW) bij 10.500 tpm

Koppel: 125 Nm bij 8.750 tpm

Drooggewicht 215 kg

Tankinhoud: 22 liter

Prijs: vanaf € 22.390,- (België: vanaf € 19.290,-)

Of dit allemaal de moeite waard is? ik (MaxxMoto) zocht het voor Autoblog uit in bovenstaande videotest.