Musk pompt miljoenen eigen geld in Tesla, wil 2 miljard ophalen

Wie investeert mee?

Tesla CEO Elon Musk heeft op zolder nog een oude sok gevonden. De topman gaat 10 miljoen dollar van zijn geld gebruiken om aandelen in Tesla te kopen. Dit is natuurlijk niet zomaar een beslissing geweest. Het eerste kwartaal werd met verlies afgesloten en nu wil Tesla met een investeringsronde geld gaan ophalen.

Nadat de collectemandjes zijn rondgegaan moet Tesla twee miljard dollar wijzer zijn geworden. De Amerikaanse autobouwer denkt dit geld bij elkaar te sprokkelen aan de hand van een aandelenuitgifte en obligaties.

Het kapitaal kan goed gebruikt worden voor de agenda van Tesla. Aan plannen geen gebrek. De Model Y komt eraan, er staat een volledige elektrische truck op de planning en dan moet er ook nog een nieuwe Gigafactory komen in de Chinese havenstad Shanghai.

Het geld dat opgehaald gaat worden klinkt misschien veel, maar zal binnen no-time weer geïnvesteerd worden in het bedrijf. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar investeerde het merk voor twee miljard dollar. Tesla noteerde een verlies van 700 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2019. (via CNBC)