Amsterdam wil VERBOD op benzine- en dieselauto

Zouden auto's, na het weghalen van de I Amsterdam-letters, ook te individualistisch zijn voor de stad?

Auto’s zijn vies en moeten deaud. Dat stelt de gemeente Amsterdam met een nieuw concept voor de hoofdstad met het Actieplan Schone Lucht. Die woorden neemt de gemeente uiteraard niet letterlijk in de mond, maar het komt er in de praktijk wel op neer.

Wat Amsterdam betreft moet het maar eens afgelopen zijn met die gore vuile auto’s. Voertuigen met een benzine- en dieselmotor moeten geweerd worden en alleen elektrische auto’s zijn nog welkom. En muurbloempjes.

Met dit doel wil de gemeente de luchtkwaliteit verbeteren in de stad. Amsterdam denkt dit te realiseren door strenge milieuzones te hanteren. Volgens verkeerswethouder Sharon Dijksma leven de Amsterdammers een jaar korter door al die vervuilende auto’s in de stad. Nou moe.

Het is de bedoeling dat vervuilende auto’s stapsgewijs uit de bebouwde kom en/of binnen de A10 ring van Amsterdam gaan verdwijnen. Oude diesels van 15 jaar of ouder zijn vanaf volgend jaar niet meer welkom in de stad. Twee jaar later, in 2022, moeten ook bussen en touringcars daaraan voldoen en zijn deze niet welkom binnen de S100 ring. Vervolgens is het de bedoeling dat in 2025 brommers, snorfietsers, vrachtwagens, bestelauto’s, taxi’s, bussen, touringcars, (plezier)boten geweerd worden uit de bebouwde kom als deze niet emissievrij zijn. In 2030 is de laatste categorie, personenauto’s en motoren, aan de beurt. Dan moet het gedaan zijn met iedere vorm van uitstoot van een voer- motor- en vaartuig. Subsidies en ontheffingen moeten bewoners gaan helpen in deze overgangsperiode.

Het is nu nog een plan van de gemeente. De ideeën zullen de komende maanden besproken gaan worden binnen de raad, maar ook met bewoners en bedrijven. Kijk er echter niet gek van op dat dit idee, hetzij in een aangepaste vorm, er gaat komen.

Met dank aan iedereen voor de tips! Foto via @toyotafortuner op Autojunk