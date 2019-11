Musk: “Vlak voor presentatie werkte glas nog gewoon”

De epische faal tijdens de presentatie van de Cybertruck was kennelijk echt een epische faal.

Afgelopen week onthulde Tesla de langverwachte Cybertruck en het was episch. Ten eerste omdat, zoals een Amerikaanse collega het treffend omschreef, het ding eruit ziet als een virtuele auto in een computergame in de 90s. Onze jongere lezers zullen dat niet herkennen, maar toen een Pentium IV processor nog cutting edge was, hadden computers moeite met ronde vormen.

De gedachte is dat de keuze van Tesla voor de rechte hoeken van de Cybertruck ook uit nood geboren zijn, omdat het te duur zou zijn om het dikke roestvast staal dat gebruikt wordt voor de koets te fabriceren met mooie afgeronde hoeken. Dat brengt ons meteen naar het volgende bizarre punt van de Cybertruck, want om een of andere reden heeft Tesla besloten dat het ding standaard gepantserd moet zijn. Dat is op zich al hilarisch, maar werd nog geiniger toen een demonstratie tijdens de introductie gruwelijk misging, met twee kapotte ruiten tot gevolg.

In eerste instantie dachten we ondanks de onhandigheid waarmee Musk naast zijn beschadigde splinternieuwe speeltje stond nog aan een pr-stunt, maar het lijkt er nu toch op dat het een oprechte faal betrof. Op Twitter claimt Musk ter verdediging namelijk dat ze de stunt met het ‘ingooien’ van de ruiten vooraf nog getest hadden en dat de ruiten daarbij wel heel bleven. De Muskias heeft daar zelfs een video van, waarin het raam inderdaad heel blijft (maar handig genoeg voor inbrekers wel een stukje omlaag komt).

Elon erkent dat er ‘nog wat te verbeteren valt voor productie’ en voegt daar een ‘haha’ aan toe. Cynici zullen zeggen dat er na de productiestart waarschijnlijk ook nog wat te verbeteren valt, maar zo verzuurd is ondergetekende uiteraard niet.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Wallstreet was niet onder de indruk van Tesla’s nieuwste creatie, waardoor de aandelenkoers van het concern na afloop enkele procentjes inleverde. Maar onverwachte ontboezeming: ik vind ‘m helemaal mooi. Cyberquad erbij, niks mis mee. En als we de Muskias mogen geloven ben ik niet de enige, want kennelijk hebben al 146.000 mensen hun handtekening gezet voor de EV-pickup. Lacht Elon dan toch het laatst?