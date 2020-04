Mustang Cobra Jet 1400 is sneller dan een hypercar

Daarmee is de Mustang Cobra Jet 1400 ook automatisch sneller dan een Tesla.

Weet je nog, de tijd dat Dominic Toretto en Brian O’Conner (die zich nog Brian Spilner noemde) het hadden over een ’10 second car’? In de dragrace-wereld betekent een ’10 second car’ een auto die de kwartmijl aflegt in 10 seconden. Dus van 10,00 tot 10,99 tellen.

10 seconden

Dat was in 2001 (toen hun levensverhaal gedocumenteerd werd op het witte doek) echt bizar snel. Daarvoor moest je een heel potente auto als basis nemen en die vervolgens flink modificeren. Alleen dan kon je in een straatauto de 10 seconden halen tijdens een dragrace.

Hypercars en Tesla’s

Tegenwoordig is het nog steeds heel erg snel, maar zijn er auto’s die wel degelijk de kwartmijl kunnen afleggen in 10 seconden. Denk aan snelle Lamborghini’s, McLarens, Porsches en Tesla’s. Jazeker, Tesla’s. Deze komen zijn zo snel van hun plek, dat ze met relatief weinig acceleratievermogen alsnog hele snelle tijden noteren. Om het even toe te lichten, een beetje supercar haalt 220 tot 240 km/u in de kwartmijl, een Model S P100D haalt dezelfde tijd, maar haalt amper 200 km/u.

Ford Performance

Kortom, er valt wat te zeggen voor elektrische aandrijving voor dit soort dragraces. Waarschijnlijk dat Ford Performance dacht dat het een goed idee was om voor hun meest ultieme Mustang de V8 te vervangen voor een elektrische motor. Dat is precies namelijk wat deze auto is. Ze noemen hem de Ford Performance Cobra Jet 1400.

1.400 pk en 1.500 Nm

Ford wilde graag elektrische motoren goed kunnen vergelijken met conventionele verbrandingsmotoren. Daarom heeft men besloten de motor in een Mustang te lepelen. Het is een bijzonder potente motor. Zoals de naam suggereert, levert de elektromotor 1.400 pk. Het maximale koppel is eveneens erg hoog: 1.500 Nm.

273 km/u

Qua prestaties is er nog niet heel veel duidelijk. Er zal nog getest moeten gaan worden. De schattingen zijn overigens zeer veelbelovend. De kwartmijl-tijd wordt ingeschat op de ‘low eights’, dus tussen de 8 en 8,3 seconden. De snelheid die Mustang Cobra Jet 1400 dan haalt is indrukwekkend, namelijk zo’n 273 kilometer per uur.

Prototype

Op dit moment is de Mustang Cobra Jet 1400 een prototype en zijn er geen plannen voor productie. Later dit jaar gaat Ford Performance er wel mee aan de slag om te laten zien wat de Mustang Cobra Jet 1400 in zijn mars heeft. Wel zijn er sterke geruchten het dat Ford voor dragrace-doeleinden zal werken aan een Mustang Cobra Jet, maar dan met een flatplane crank V8 op benzine.