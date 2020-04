Dit is de duurste elektrische bedrijfswagen van Marktplaats

En, wat krijg je met deze duurste elektrische bedrijfswagen die we konden vinden op Marktplaats?

Elektrisch rijden is de toekomst, zeggen sommigen. In veel gevallen biedt het veel voordelen. Natuurlijk, bij sommige auto’s is de verbrandingsmotor een integraal deel van de beleving van de auto. Dat niet alleen, auto’s met zo’n ouderwetse plofmotor zijn vaak lichter en rijden dus beter.

In het geval van sportieve auto’s is het dus lastig om de voorkeur te geven voor een EV. De eerste Tesla Roadster was indrukwekkend, maar reed lang niet zo goed als de Lotus Elise, waar de Tesla op gebaseerd was. Maar bij sommige auto’s maakt de motor en de rijbeleving minder uit.

Duurste

Want wees eerlijk, niemand kocht een bedrijfswagen met een viercilinder dieselmotor voor het geluid, de beleving en de rijeigenschappen. Een tijdje terug namen we de goedkoopste bedrijfswagen met elektromotor onder de loep. Vandaag is het tijd voor de andere kant van het spectrum: wat is eigenlijk de duurste elektrische bedrijfswagen die we kunnen vinden op Marktplaats?

e-Crafter

Daarvoor spelen wij, uiteraard, wel een beetje vals. We slaan even alle nieuwe auto’s over. Die staan ook voor de nieuwprijzen online en zou je in principe zo ook nieuw kunnen bestellen. De duurste elektrische bedrijfswagen met een beetje ervaring is deze Volkswagen e-Crafter. Het is een demo-auto, dus lekker volgehangen met een lading aan opties. Het busje heeft 3.100 kilometer gelopen.

173 kilometer

Het is een enorm apparaat, dieze Crafter in ‘L3H3’-specificatie. Dat is geen ode aan een Star Wars robot, maar is de extra lange en extra hoge uitvoering. De auto is een paar maanden geleden geregistreerd, dus je hoeft pas in 2024 langs te komen voor de APK. Dan moet je wel zorgen dat je niet te ver weg woont van de garage. De actieradius is namelijk 173 kilometer.

90 km/u

Ook moet je niet al te veel haast hebben, want de topsnelheid is begrensd op 90 km/u. Daarmee doet Volkswagen met name andere weggebruikers een plezier mee. Als de tank, eh, accu, leeg is, kun je deze van bijna leeg naar 80% laden in drie kwartier. Daarmee is de e-Crafter niet bijzonder geschikt voor alle doeleinden, maar voor degenen die in stedelijke gebieden korte afstanden moeten overbruggen, is het een oplossing. Dan moet je wel 54.940 euro meenemen, want zoals gezegd: het is de duurste elektrische bedrijfswagen van Marktplaats.