Pininfarina B95: vliegen vangen met je tanden

Met 475 pk per wiel zal dat ook wel goed komen met deze Pininfarina B95, denken wij zo.

Wat waren Ferrari’s vroeger mooi, hé? Tegenwoordig ontwerpt het merk zijn eigen auto’s, maar er was een tijd dat het Italiaanse sportwagenmerk aanklopte bij het designhuis Pininfarina. Dus wat doe je als een van je meest legendarische klanten niet meer bij je aanklopt voor spectaculaire ontwerpen voor supersportwagens? Precies, je gaat ze gewoon zelf maken.

Pininfarina deed dat al eens eerder met de Battista en het is nu tijd voor e Pininfarina B95. De auto in kwestie is een klassieke barchetta, dus een pure roadster zonder overbodige toevoegingen.

Pininfarina B95

Als je kijkt naar het design, dan is het goed mogelijk dat je het een beetje vindt lijken op een Ferrari. Maar ja, een album van David Gilmour lijkt op een Pink Floyd-album, toch?

De basis voor de Pininfarina B95 is de Battista, het koetswerk is alleen afwijkend. Dat betekent dat de angstaanjagende aandrijflijn van de Battista aanwezig is. Dus ja, er is géén voorruit, maar je hebt wel 1.900 pk onder de rechtervoet. Daarmee kun je in minder dan twee seconden naar de 100 km/u knallen. Weet je, dat is echt wel vlot te noemen.

Accupakket

Het accupakket van de Pininfarina B95 komt bij Rimac Automobili vandaan (net als die motoren) en heeft een capaciteit van 120 kWh. Deze voorziet vier elektrische motoren van energie: elk wiel heeft een motor van 475 pk en 575 Nm. Op een volle accu moet het mogelijk zijn zo’n 400-450 km te halen.

We zeggen het niet vaak, maar 475 pk is eigenlijk voldoende voor een lichte open sportwagen. Dan hoeft er ook niet zo’n monsterlijk grote accu in en heb je een leuker rijdende auto. Ook is vierwielaandrijving op een auto als dit een beetje vreemd: je hebt geen voorruit of dak, dus in de regen of sneeuw ga je er niet mee rijden.

Prijs Pininfarina B95

Sowieso niet als je rekening houdt met de vraagprijs van de auto. De Pininfarina Battista kost namelijk 3.750.000 euro vóór belastingen. In Nederland mag je als multimiljonair gesteund voelen dat je in elk geval geen motorrijtuigenbelasting of BPM hoeft te betalen.

Pininfarina gaat 10 exemplaren ervan bouwen. Zonde, want we hebben zo’n voorgevoel dat ze van die crossover (ja, dat doen ze ook tegenwoordig) meer zullen gaan verkopen.