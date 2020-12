Oei: autobedrijven verkopen (weer) minder occasions - Autoblog.nl

De stijgende handel in occasions was nog een van de weinige automotive lichtpuntjes van dit jaar, maar daar is in november een einde aan gekomen.

Nadat autobedrijven qua occasions een recordzomer hadden, is de winterdip nu definitief gekomen. BOVAG schrijft dat de verkoop van gebruikte personenauto’s door autobedrijven vorige maand is gedaald met ‘ruim’ negen procent. Waar er volgens het RDC in november 2019 nog 109.273 occasions werden verkocht, waren het er in de afgelopen november ‘slechts’ 99.276 auto’s. Daarmee is het voor het eerst sinds mei dat er een daling te zien is in de verkoop van occasions.

Het zijn ook niet alleen bedrijven die minder auto’s verkopen. Particulieren verkochten in november bijna 55.000 auto’s aan elkaar, dat is 12 procent minder dan een jaar eerder. In oktober daalde die verkoop bij particulieren ook al.

Waarom er minder auto’s worden verkocht, is niet duidelijk. De occasionsector had tot nu toe juist een positief jaar. Nederlanders zaten deze zomer nog minder dan ooit te wachten op een nieuwe auto, zo blijkt, maar wilden ook niet gebruik maken van het openbaar vervoer. Dan blijft alleen een tweedehandse auto over.

Als je kijkt naar de eerste elf maanden van 2020, dan is het nog steeds een positief resultaat. Zowel consumenten onderling en autobedrijven hebben tot nu toe meer occasions verkocht. In 2020 zijn er tot nu toe 1.866.766 occasions verkocht. Dat is 2,9 procent meer dan een jaar eerder. In Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland verkopen particulieren en handelaren de meeste auto’s. Alleen in Flevoland en in Utrecht zijn er tot nu toe minder occasions verkocht dan een jaar eerder. De snelste stijger is Overijssel, met zes procent meer verkochte auto’s. Overigens is het jaar nog steeds positief af te sluiten. BOVAG denkt namelijk dat 2020 het eerste jaar zal zijn waarin er meer dan twee miljoen occasions zijn verhandeld.

Foto: Jaguar E-Type van @Kuifje via Autojunk.nl.