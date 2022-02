Tesla wordt zelfs ingehaald door de meest ouderwetse dino’s van de autoindustrie?

Als we kijken naar het automobiele spectrum heb je pioniers en hopeloos verouderde meuk. Tesla is in veel opzichten de toekomst. Elektrische auto’s met hoogstaande technologie, bruikbare range, bizarre prestaties en een enigszins acceptabel prijskaartje. Aan de andere kant staat de bedrijfswagen-divisie van Dodge: RAM.

RAM is tegenwoordig een merk op zich en verkoopt de bedrijfswagens waar ’toevallig’ ook de pickups vallen. En omdat die pickups heel bruikbaar zijn om als personenauto in te zetten, kan RAM ze relatief goedkoop bouwen. Er is helemaal niets bijzonders aan de techniek van de RAM 1500. De basismotor is een atmosferische V6, maar voor 2.300 dollar extra (ja, echt) heb je de 5.7 Hemi. Een ‘verstandige’ V6 diesel is ook mogelijk, maar die kost 5 mille, dus dat doet niemand.

Cybertruck

Kortom: nu Tesla met een elektrische pickup komt (de beeldschone Cybertruck), is de RAM 1500 de meest achterhaalde auto ooit. Maar zelfs bij RAM zijn ze bezig met elektrificatie, ze verkopen het alleen nog niet. Net als bij andere Amerikaanse merken heeft RAM aangegeven dat er een elektrische pickup op den duur komt.

Vandaag wordt er een teaser vrijgegeven. De RAM Revolution – zoals de auto gaat heten – is een geheel elektrische pickup.

Er is nu ook een website gelanceerd die je op de hoogte houdt van alle vorderingen ten opzichte van alles omtrent de nieuwe Ram 1500 BEV. De website kun je hier checken

Ram wil een beetje interactie met de klant, onder de noemer Ram Real Talk Tour. De 1500 is de meest winstgevende auto voor het Stellantis-concern, dus het model moet wel aanslaan. De nieuwe elektrische pickup van RAM zal komen te staan op een specifieke versie van het STLA-platform, met uiteraard een ladderchassis.

Tesla wordt zelfs ingehaald door RAM?

De accupakketten die erin komen hebben een capaciteit van 159 kWh tot 200 kWh. Volgens Stellantis moet je ongeveer 800 km (!) op een volle accu kunnen rijden. Echter, we weten niet of dat ook geld voor een zwaar beladen RAM pickup met een boot erachter.

De auto zal eerst in concept car-vorm verschijnen en dan later als productiemodel. Het platform van dit apparaat gaat ook gebruikt worden voor de grote SUV’s van Jeep en Dodge. De introductie voor de RAM Revolution staat gepland voor 2024.

Dan gaat het nog spannend worden. Inmiddels zijn Rivian (R1T), Ford (F-150 Lightning), GMC (Hummer EV) en Chevrolet (Silverado EV) sneller met een elektrische pickup dan Tesla. Het zou toch wat zijn als zelfs de archeologen en paleontologen van RAM de bollebozen van Tesla de loef af steken, nietwaar?

Meer lezen? Dit zijn de 25 snelste pickups!