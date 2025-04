Oh nee: Mercedes gaat Tesla achterna met eigen yoke-stuur!

Daar heeft Mercedes een stel (goede?) redenen voor.

Het vierkante halve stuur is niet nieuw voor Mercedes. Naast de raceauto’s heeft ook de AMG One een yoke-stuur. Maar goed, die auto is maar voor een paar rijkaards weggelegd. Ook de doorsnee Mercedes-rijder krijgt binnenkort te maken met een halve stuur.

Het is best een controversiële stap van Mercedes. Het yoke-stuur kon op weinig lof rekenen toen Elon Musk hem introduceerde. Zelfs nog in een tijd waarin Musk op handen gedragen werd en Tesla-showrooms met rust werden gelaten. Later leverde Lexus een eigen yoke en denkt moederbedrijf Toyota er ook over na. Vandaag waagt ook Mercedes zich eraan. Volgens het merk is dit een erg grote stap. De introductie van de yoke noemt Benz een ”nieuw tijdperk voor Mercedes-Benz-klanten”.

Waar komt de yoke vandaan?

De auto’s die het vierkantige stuur gebruiken, hebben wat gemeen wat ook meteen de reden achter de yoke blootlegt. De magische term: steer-by-wire. Net als bij brake-by-wire is er geen fysieke verbinding tussen het onderdeel waar jij de input op levert en component dat de verandering moet doorvoeren.

In plaats daarvan gaat jouw commando via een elektrische kabel (de wire) die de input vervolgens weer doorgeeft aan het auto-onderdeel. In het geval van het Mercedes-stuur gaat de stuurbeweging via een kabel die vervolgens het seintje doorgeeft aan de wielen.

Yoke-stuur heeft veel voordelen, vindt Mercedes

Het lijkt erop dat het marketingteam goed weet dat de publieke opinie tegen de yoke en steer-by-wire is. Het persbericht gaat maar door over verschillende voordelen van het nieuwe stuursysteem. Eerst halen we even de hoofdreden van het negatieve imago van de yoke onderuit.

Door de elektronische verbinding staat de stuurinput ook in verbinding met het onderstel. Hierdoor stuurt de actuator afhankelijk van de rijsnelheid en situatie een stuurverzoek naar de stuurinrichting die de wielen stuurt. Hoe langzamer je gaat, hoe sterker de wielen van richting veranderen. Zo stuurt de Merc anders bij sportief rijden dan bij trage snelheden. Doordat Tesla hier geen verschil tussen heeft gemaakt, stuurde de EV vaak te scherp.

De maximale stuuruitslag is bij de yoke maar 170 graden terwijl een normaal rond stuur 360 kan draaien. Zo hoef je bij het parkeren met het yoke stuur de stand van je handen niet te veranderen. Daarnaast hoef je minder inspanning te leveren, voel je trillingen niet langer via de banden in het stuur en kun je makkelijker in- en uitstappen. Ook fijn: het stuurgevoel is te personaliseren door de klant, maar ook door Merc zelf waardoor er meer verschil mogelijk is tussen een AMG en een instapper.

Yoke past bij autonome toekomst

Een deel van de voordelen van de yoke en het steer-by-wire-systeem koemn pas wanneer Mercedes legaal het Europese niveau 3 autonoom rijden mag introduceren. Dankzij het vlakke stuur krijg je meer zicht op het bestuurdersdisplay waar je lekker kunt Netflixen. Tevens biedt het meer vrijheid voor de zitpositie (je knieën draaien wat makkelijker onder een half stuur door dan een heel stuur).

Maar nog het belangrijkste voordeel: doordat er geen fysieke verbinding is, is er geen connectie wanneer je geparkeerd staat. Dit biedt de mogelijkheid tot racespelletjes waarbij je het stuur gebruikt om het virtuele autootje te besturen zonder dat de echte wielen bewegen.

Eerste Merc met yoke-stuur?

Het Duitse merk heeft al meer dan een miljoen testkilometers afgelegd op de testbank en hoopt eenzelfde afstand af te leggen op de testterreinen. Dat doet het merk met een ingepakte EQS van de volgende generatie. Mercedes geeft niet aan of dit ook het eerste model is dat het nieuwe stuursysteem krijgt. Mocht dat wel het geval zijn, dan wordt die EQS een belangrijk model met zijn yoke-stuur en solid-state accu.