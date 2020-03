Na Fiat 500 wordt ook de Panda elektrisch

Platforms delen is simpel, dus ook de Fiat Panda wordt elektrisch.

Eindelijk krijgen we een ‘officiële’ elektrische Fiat 500. De eerste Fiat 500e was een beetje een tegenvaller, maar wel een stap in de goede richting. De opvolger heet wederom 500e en lijkt uit hetzelfde hout gesneden te zijn, maar dan met iets potentere cijfers.

Belangrijker is het feit dat de benzineversie dus buitenspel staat. De nieuwe 500 is ontworpen als puur elektrische auto. Dat betekent ook een nieuw platform. En wat doe je met een nieuw platform? Juist, meer gelijke auto’s bouwen.

Maatje groter

Wat staat er één segment(je) boven de 500? De Panda. Na de 500 wellicht wel de meest karakteristieke Fiat die er ooit is geweest. In ieder geval eentje die al een tijdje in productie is: vanaf de jaren ’80 is de Panda bijna onafgebroken in productie. Momenteel zitten we op de derde generatie en die is ook wel eens toe aan vervanging.

Centoventi

Je hebt het platform en je hebt de plannen. Eén plus één is twee zou je zeggen. Voeg daar aan toe dat Fiat met de Centoventi concept car in 2019 al een ‘elektrische Panda’ aan ons tentoonstelde. Ook die blauwdrukken zijn er: bouwen dus, die ‘Fiat Panda maar dan elektrisch’.

Panda?

Maar wordt het een Panda? Dat is niet duidelijk. Wel zegt de baas van Fiat dat de Centoventi onderweg is. Die gaat namelijk in productie. Het gaat dan dus om een compacte ‘urban crossover’ op het platform van de 500e. Olivier Francois, die met de scepter zwaait bij het Italiaanse merk, zegt dat de Centoventi een goede basis bood voor wat we konden verwachten, en heeft het zelf ook min of meer over een elektrische Panda. Zo moet je hem dus zien.

Hoe lang gaat het duren? Tsja, wie zal het zeggen. Francois noemt wijselijk geen datum, want het zal niet voor het eerst zijn dat FCA daar een beetje creatief mee is. (via AutoExpress)