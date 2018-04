Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Bahrain 2018

Nieuwe ronden, nieuwe kansen! Kan Verstappen nu een betere vuist maken?

De Grand Prix van Australië is weliswaar de eerste race van het seizoen, maar nu kunnen we beter zien hoe de kaarten daadwerkelijk geschud zijn. Niet zozeer in de kwalificatie, maar wel tijdens de race. Die was in Melbourne slaapverwekkend saai, zo kon ondergetekende met moeite de ogen open houden in de vroege morgen. Kunnen de Red Bulls nu wél een vuist(je) maken tegen de Mercedessen? Heeft Ferrari dan eindelijk echt aansluiting gevonden? Misschien nog belangrijker: wat gebeurt er daar achter? Haas, Force India, Renault en McLaren zijn het aan hun stand verplicht om af en toe het podium te beklimmen.

We gaan het meemaken met de kwalificatie. Voordat we beginnen een paar weetjes. Zowel Vettel als Alonso hebben hier drie maal gewonnen. Ferrari is met 5 overwinningen op het Sakhir circuit het meest succesvol. Vorig jaar was het niet Hamilton, maar Bottas die Pole Position pakte. Vandaag gaat Hamilton ook niet Pole Position vangen. De Brit wordt vanwege een versnellingsbak-wissel vijf plaatsen naar achteren gezet. Hoe belangrijk is de pole op Bahrain eigenlijk? Niet heel erg, zo blijkt. Pas één keer is er gewonnen vanaf pole position. Enfin, genoeg besproken: laten we beginnen!

Q1:

En de 18 minuten gaan nu in! De Toro Rosso’s gaan als eerste naar buiten. Wat Honda met dat blok gedaan heeft weten we niet, maar het klinkt als een mobiele kinderboerderij dat in de fik staat. De eerste tijd is echter voor Ericcson, zijn tijd is 1:31.775. Dat was ongeveer het ronderecord van Pedro de la Rosa in 2005 (1:31.445). Morgen kunnen de auto’s weer massaal lekker benzine sparen. Met 11:30 te gaan komt Max Verstappen naar buiten, net op het moment dat de Ferrari’s hun eerste snelle tijden neerzetten. Raikkonen heeft haast, wan met 1:28.951 is hij voorlopig de snelste. Vettel zit daar rechtstreeks achter. Bottas en Hamilton staan voorlopig 3 en 4, maar zij draaien de turbo pas open in Q3. Verstappen weet zich net voor Hamilton te plaatsen, Ricciardo zit daarachter. Er is sprake van een kleine Deja Vu met vorig jaar. En dat jaar daarvoor.

Het is in elk geval klaar met Verstappen, die verliest de macht over het stuur en crasht de bandenstapel in. Ouch. Het lijkt gewoon een rijdersfout te zijn, niet zoals in Melbourne materiaal pech. Al met al niet een al te lekker weekend voor Verstappen. Het begin van het seizoen voor Verstappen laat zich omschrijven als onstuimig. Omdat hij wel een tijd heeft neergezet en Q2 daarmee heeft gehaald, start hij sowieso op P15. Leclerc maakt ook een foutje, maar weet de Alfa Romeo heel te houden. Sterker nog, de Toro Rosso’s lijken ineens wat snelheid gevonden te hebben.

De afvallers voor Q1 zijn:

Grosjean (huh?)

Ericcson

Sirotkin

Leclerc

Stroll

Q2:

Alles successupporters gaan weer een terrasje pakken waarschijnlijk, voor de sportfans gaan we uiteraard verder met de kwalificatie. In de eerste paar minuten zijn het de weer de Ferrari’s die het veld aanvoeren. Bottas, ondanks de beste auto van het veld, weet wederom niet de Ferrari’s voor te blijven. Voorlopige verrassingen zijn Gasley (P6) en Magnussen (P8). Goed om te zien dat er eindelijk weer snelheid in een Honda motor zit.

Zoals gewoonlijk blijft het een tijdlang erg rustig. Met nog enkele minuten te gaan, rijden er nog een paar coureurs naar buiten. De Renaults doen het niet verkeerd en lijken de top 10 te kunnen halen. De McLarens zijn niet meer zo traag als voorheen, maar lijken moeite te hebben met het tempo. Zowel Alonso en Vandoorne gaan het nog eenmaal proberen, maar redden het niet. Hopelijk is hun racepace morgen beter.

De afvallers voor Q2 zijn:

Hartley

Perez

Alonso

Vandoorne

Verstappen

Q3:

Dan nu het leukste gedeelte van de kwalificatie. Eerste wat opvalt is dat de tijd van Gasley in Q2 niet per ongeluk was. Hij heeft nog steeds de snelheid goed te pakken. Leuk om te zien is dat Raikkonen op dit moment net eventjes sneller is dan Vettel. Het gat met de top drie is overigens erg groot. Gasley staat achter Ricciardo, maar wel met bijna 2 seconden.

Zoals gewoonlijk bewaren de coureurs het leukste voor het laatst. Bijna alle auto’s zijn op dit moment op de baan. Op zoek naar een goede vrije plaats op het circuit. De motor van Bottas staat nu wel in de hoogste stand, maar in de tussentijden lijkt het niet veel uit te maken: vooralsnog is Raikkonen sneller, terwijl Vettel zijn snelle lap nog aan het rijden is. En hoe! Hij pakt P1! Hamilton, Raikkonen en Ricciardo komen niet veel verder en laten halverwege hun ronde voor wat het is.

De uiteindelijke startopstelling ziet er als volgt uit:

1. Vettel

2. Raikkonen

3. Bottas

4. Ricciardo

5. Gasley

6. Magnussen

7. Hulkenberg

8. Ocon

9. Hamilton (vanwege bakwissel)

10. Sainz

11. Hartley

12. Perez

13. Alonso

14. Vandoorne

15. VERSTAPPEN

16. Grosjean

17. Ericcson

18. Sirotkin

19. Leclerc

20. Stroll

De race begint morgen om 17:10