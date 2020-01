Herken jij de velg op dit horloge?

Dan weet je ook met welke fabrikant de horlogemaker Zenith in zee is gegaan.





Horloges zijn een populair accessoire. Niet omdat er een tekort aan klokken is in openbare ruimtes, en je kan inderdaad ook op je telefoon kijken hoe laat het is, maar toch zwichten nog veel mensen voor een klok om de pols. Dat kan een klassiek horloge of een digitaal horloge zijn, je kan dure of goedkope materialen gebruiken en je kan zo ver gaan dat ‘de tijd bekijken’ bijzaak lijkt te zijn. Kortom: dit populaire accessoire is een must voor velen.

Wat er ook wel eens gebeurt is dat horlogemakers geïnspireerd worden door (of samenwerken met) autofabrikanten. Dan wil je toch een beetje laten doorschijnen welk karakter de autofabrikant omarmt. Een klassiek horloge geïnspireerd op oude Mustangs is klassiek en simpel, terwijl een Bugatti-klokje duur en excentriek is. Wat is dan een horloge in de middenklasse, robuust ontworpen en toch ietwat designachtig, zoals deze Zenith Defy El Primero ’21 Defender Edition’?

Voor als die naam je nog niet genoeg hints gaf: je kan het al herkennen aan het design van de achterkant. Het gedeelte wat normaliter tegen je pols rust, wat jammer is. Dat design, een vijfspaaks velg, komt van de Land Rover Defender. Zenith en Land Rover slaan hun handen ineen voor dit horloge. Zenith is een Zwitsers horlogebedrijf, toch een fijne ‘bevestiging’.

De chronograaf is overtuigend grijs, zoals we de Defender ook voor het eerst te zien kregen. De wijzerplaat is, zoals het een klassieke chronograaf betaamt, niet alleen een minuten- en urenwijzer. Het is dus een mechanisch horloge en dat drijft de prijs op.

Maar het is niet een fragiel uurwerk. Nee, Zenith wil benadrukken dat het ding sterk en robuust is, zoals een Defender. De Caterpillar S31-smartphone van de horloges. Oké, dat misschien net niet, maar de rubberen polsband met ‘grip’ straalt deze robuustheid uit. Door het design van de velg aan de achterkant – wat wij overigens ook gaaf hadden gevonden als wijzerplaat – kun je de mechaniek in het horloge ook deels zien.

Een simpel doch doeltreffend uurwerk, en een leuke samenwerking. Er komen 250 stuks van de Defy Defender Edition, wat deze gaan kosten maakt Land Rover niet bekend.