Maserati maakt een speciale auto voor Allegra Antinori

Maserati presenteert op de autoshow in Genève een ONE OF ONE Levante en geeft daarmee een voorproefje van het toekomstige personalisatieprogramma.

Deze Maserati Levante is gepersonaliseerd aan de hand van de wensen van Allegra Antinori, vicepresident van de Italiaanse wijnproducent Marchesi Antinori. Als eerste voorbeeld van dit nieuwe personalisatieproces is elk detail dat op wens van Allegra Antinori is aangebracht nauw verbonden met haar persoonlijkheid. Het exterieur is uitgevoerd in een markante kleur groen, die uit drie lagen bestaat en waarvoor de schaduwen van de Toscaanse heuvels de inspiratiebron vormden (no joke). Tal van details (portiergrepen, de ventilatieroosters aan de zijkant en de inzetstukken in de grille) zijn uitgevoerd in een donkere kleur chroom die qua kleurstelling perfect aansluit op de carrosseriekleur.

Het interieur van Allegra Antinori’s ONE OF ONE is voorzien van tal van unieke combinaties die tot op heden nog niet zijn toegepast in een Levante. Het onderste deel van het dashboard, de portierpanelen, de middentunnel en de kleur van de stoelen verwijzen naar de warme kleuren van de aarde van de Toscaanse wijngaarden.

Het unieke ‘Pieno Fiore’ leder op de stoelen is een andere bijzondere kleur: het is gekleurd met aniline en oliën zonder oppervlakteafwerking, maar de stoelen zijn wel voorzien van de klassieke button-look met 3D stikselwerk. De toegepaste techniek geeft de kleur een buitengewoon intense uitstraling en net als een goede wijn gaat dit leder simpelweg fraaier ogen als het ouder wordt.

De middentunnel is op een speciale manier afgewerkt met een materiaal dat zelfs voor Maserati nieuw is: koolstofvezel met koperdraad en een hoogglans finish. Ook op dit vlak zijn er duidelijke verwijzingen naar de Antinori wijngaard en het concept Cor-Ten, het staal dat wordt gebruikt voor de constructie van de Antinori wijngaard in de streek Chianti Classico, halverwege tussen Florence en Siena. Voor de vloermatten is 100% natuurlijke mohair-wol, wederom een voorbeeld van de aandacht voor detail waardoor deze tailor made auto zich kenmerkt.

Pff, ik heb er dorst van gekregen. Proost!