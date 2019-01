Enorme run op winterbanden in NL en België

It's the most wonderful time of the year.

Gisteren was het weer eens zo ver. Het begon te sneeuwen. Ondanks dat het niet een geheel onbekend fenomeen is in Noord-Europa, was een paar centimeter sneeuw voldoende om het land helemaal plat te leggen. Er waren meer dan 2.200 kilometers aan file. Er gebeurden diverse ongelukken en veel automobilisten moesten hun snelheid aanpassen. Voldoende om een compleet land lam te leggen.

Je zou zeggen dat de oplossing vrij eenvoudig is: monteer winterbanden. Natuurlijk, ook dan moet je oppassen in deze omstandigheden, maar een auto remt en stuurt nu eenmaal beter op winterbanden dan op zomerbanden in deze condities. Naar het schijnt was Nederland vooral bezig met het uitstellen van het omwisselen. Het einde van 2018 (Q4) was vrij mild qua weer. Volgens onderzoeksbureau Rezulteo miste dat zijn uitwerking niet. Het vierde kwartaal was enorm slecht als het gaat om de verkoop van winterbanden.

Echter, nu het weer ineens omslaat, wil iedereen ineens winterbanden hebben. De vraag naar winterbanden op beslist.nl steeg zelfs met 180%! Ook in België was men niet op het winterweer voorbereid. Volgens onderzoek van Touring beweert 87% van de Belgen dat hun auto goed is voorbereid op de winter, terwijl slechts de helft een check-up laat doen in de garage en nauwelijks 56% over winterbanden beschikt.

De garages zullen er blij mee zijn dat men nu wel aan de winterbanden wil. Garagebedrijven zouden sinds november met grote gaten in hun agenda zitten, doordat autobezitters hun bandenwissel uitstellen of helemaal niet op hun afspraak komen opdagen.

Dat men ineens omslaat is ook iets wat ze zien bij brancheorganisatie VACO. In gesprek met Autoblog vertelt men dat mensen vaak te laat wisselen. Eigenlijk moet je het al voor zijn en aan het begin van de winter de banden omwisselen. Winterbanden functioneren al beter als de temperatuur onder de 7 graden is. Het is niet altijd bar weer in december, maar onder de 7 graden komt veel voor rond die tijd.

Volgens Brinksma van VACO rijdt 1 op de 3 automobilisten op winterbanden. Dat zijn overigens vaak ook de mensen die het meeste op de weg zitten. Zeker als het leaseauto’s betreft. Dat is relatief veel, in Nederland is er geen wet waarin het is vastgelegd dat je op winterbanden moet rijden, zoals in Duitsland. Je kan het ook anders bekijken: twee derde rijdt in de winter níet op winterbanden. Dat komt mede door de populariteit van de allseason band. Die band is een groot compromis: in de winter is het geen ideale band en in de zomer ook niet. Brinksma onderstreept dat Allseason banden beter worden, maar dat dat ook geldt voor zomer- en winterbanden.

De reden om niet te gaan rijden op winterbanden is vaak ver te zoeken. Naast de Allseason banden acht men het niet nodig en valt het onder ‘marketing’. Onnodige kosten. Ook wordt aangehaald dat winterbanden in warme omstandigheden levensgevaarlijk kunnen zijn. Dat is niet correct volgens Brinksma: een winterband in de zomer is minder onveilig dan een zomerband in de winter. Het onderzoek van Rezulteo leip tot 2018. De tendens van deze week zal duidelijk in het volgende rapport te zien zijn.