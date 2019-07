Audi lanceert eindelijk een echte S6

Maar vergeet 'm naar Europa te halen.

In de lente van dit jaar werd de nieuwe Audi S6 gelanceerd. We keken hoopvol uit naar de nieuwe sportieve sedan van Audi. De S6 is altijd een ‘klassieke snelle Audi geweest’. Niet de snelste of meest uitbundige in zijn klasse, maar juist een ingetogen sedan met uitstekende prestaties. De Britten zouden het een ‘Q-Car’ noemen.

De laatste S6 heeft een pk-gewichts verhouding die het model voor het laatst had in de de jaren ’90. Met dank aan de dieselmotor. We kunnen er nog een heel boekwerk aan wijden, maar laten we het erop houden dat het een geweldige Audi A6 is, maar niet de beste S6. Onlangs is in de Verenigde Staten ook een Audi S6 onthuld en van deze worden we een stuk blijer.

Deze is namelijk niet voorzien van een zelfontbrander, maar een 2.9 liter grote V6 van Porsche origine. Natuurlijk zullen we die zacht-gorgelende V8 biturbo missen, maar die V6 benzine zou wat meer goed maken dan de TDI. Het maximum vermogen van de motor is 450 pk en het koppel bedraagt 600 Nm. We kennen het blok uit de Audi RS4, RS5 en de Porsche Panamera S alsmede de Cayenne S. Om de efficiency van de 2.9 motor te vergroten, wordt er gebruik gemaakt van een 48V Mild Hybrid-systeem.

Qua prestaties is de Amerikaanse Audi S6 heer en meester ten opzichte van de Europese. De Audi S6 op benzine heeft slechts 4,4 seconden nodig om de 96 km/u te halen. Ter vergelijking, de Audi S6 TDI heeft 5,0 seconden nodig voor om 100 km/u te halen. Het grote verschil zal echter boven de 100 km/u zijn, waar de benzinemotor zijn surplus aan vermogen (100 pk meer!) zal laten gelden. De Audi S6 is leverbaar vanaf 74.895 dollar. Ter referentie, in Nederland betaal je voor de TDI 111.750 euro. De Audi S6 is enkel leverbaar als sedan in de Verenigde Staten, er komt geen Avant. Wel komt er een S7, eveneens met benzinemotor. Of de Audi S6 op benzine ook vier nep-uitlaten heeft weten we niet zeker. Gezien het feit de Amerikaanse importeur exact dezelfde afbeeldingen gebruikt als de Europese, vrezen we het ergste.