Natuurlijk heeft deze Maybach S650 een gouden interieur

Waarom ook niet?

Tuning anno 2019 is niet altijd even effectief. Het heeft bijvoorbeeld niet bijster veel zin een auto die fabriek af met ruim 700 pk wordt geleverd op te pompen naar een even 800 pk. Bedrijven die zich richten op interieurs, hebben al meer speelruimte. Hoewel er bij merken als Mercedes-Maybach, die zulke hoogwaardige auto’s leveren, weinig valt te winnen, misstaat deze behandeling van Carlex Design geenszins.

In een poging de meer excentrieke zijde van de doelgroep aan te spreken, is het Poolse bedrijf deze week op de proppen gekomen met de zogenaamde Maybach Aurum Edition. Wie zijn auto op deze manier bestelt bij Carlex, krijgt de keuze uit een gouden of roségouden interieur. Carlex heeft een nieuwe “behandeling” ontwikkeld, waarbij verschillende gedeelten van de binnenzijde worden beplakt met het edelmetaal. Dit kan vervolgens worden gecombineerd met een fijne leersoort in de kleur ‘silk beige’ of ‘satin red pearl’.

Carlex hult de buitenzijde van de Maybach S650 in een duistere tint: ‘obsidian black’, om precies te zijn. Aan de techniek wordt verder niet geknutseld. De hyperluxe Mercedes limousine blijft dan ook beschikken over de standaard V12, die goed is voor 630 pk.