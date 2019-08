BNR Nationale Autoshow roundup: 30 augustus

Lees hier wat er in de aflevering van vandaag gebeurde.

Vrijdagmiddag betekent zoals gebruikelijk dat het tijd is voor de Nationale Autoshow van BNR. In het radioprogramma nemen Meindert Schut en Autoblog’s very own, Wouter Karssen, de belangrijkste auto gerelateerde onderwerpen onder de loep en zijn er interessante mensen uit de industrie te gast. In dit artikel kijken we terug naar de aflevering van vandaag.

In de Nationale Autoshow werd vandaag o.a. gesproken over het aantal diefstallen van jonge auto’s dat toeneemt. Het duo kijkt in het programma naar het internationale bedrijf NXP, dat hiervoor bezig is aan een oplossing. Daarnaast was Auke Hoekstra, onderzoeker aan de TU Eindhoven, te gast om te spreken over het recentelijk uitgekomen omstreden ADAC-onderzoek naar elektrisch rijden.

Verder is BNR met een nieuw initiatief op de proppen gekomen, genaamd The Road to Zandvoort. In deze rubriek praten Schut en Karssen over de ontwikkelingen rondom de organisatie van de Nederlandse Grand Prix die volgend jaar mei gehouden moet worden. In de aflevering praat het stel tenslotte over een veelbelovende sportauto uit Nederland, de Minotto: een zeldzame wagen met een V12 van Ferrari. Een interview met de maker van de auto kun je HIER lezen.

Wil je de aflevering terugluisteren, dan kan dit HIER, op de website van BNR.