Formule 1: welke coureurs hebben een stoel voor 2020?

Kijk, die Max heeft alvast lekker een zetel gevonden.

Als gevolg van alle onthullingen en bevestigingen in de Formule 1 deze week, is het handig om even de balans op te maken en te kijken hoe de zaken er nu eigenlijk voor staan. Sinds het circus weer terug is van vakantie zijn er liefst drie grote nieuwsberichten over coureurs naar buiten gebracht. In dit artikel neemt Autoblog de teams en rijders van volgend jaar onder de loep.

Mercedes

Lewis Hamilton: blijft

Valtteri Bottas: blijft

Ferrari

Sebastian Vettel: blijft

Charles Leclerc: blijft

Red Bull Racing

Max Verstappen: blijft

N.N.B.

McLaren

Carlos Sainz: blijft

Lando Norris: blijft

Toro Rosso

N.N.B.

N.N.B.

Renault

Daniel Ricciardo: blijft

Esteban Ocon: treedt toe

Alfa Romeo Racing

Kimi Raikkonen: blijft

N.N.B.

Racing Point F1

Sergio Perez: blijft

Lance Stroll: blijft

Haas F1

Kevin Magnussen: blijft

N.N.B.

Williams

George Russell: blijft

N.N.B.

Wie is er contractloos?

In de Red Bull-familie is alleen Verstappen nog bevestigd. Hoewel de verwachting is dat Alexander Albon (Red Bull), Pierre Gasly (Toro Rosso) en Daniil Kvyat (Toro Rosso) zullen blijven, moet aan de hand van hun prestaties worden opgemaakt wie waar terechtkomt. Het team heeft geen rijpe pupillen klaarstaan, kleine kans dus dat er een rookie debuteert.

Nico Hulkenberg weet sinds donderdag dat hij volgend jaar niet bij Renault rijdt. Hoewel er mogelijkheden zijn voor de Duitser, bestaat de kans dat hij in 2020 niet in de Formule 1 rijdt.

Antonio Giovinazzi heeft nog niet kunnen imponeren dit jaar. Tenzij Alfa Romeo Racing besluit verder te gaan met de Italiaan, zal hij waarschijnlijk zijn heil ergens anders moeten zoeken om plaats te maken voor een nieuweling.

Romain Grosjean moet vrezen voor zijn toekomst in de koningsklasse. Dit jaar breekt hij meer auto’s dan potten in zijn Haas. Als hij geen contract weet te krijgen, dan zullen we hem waarschijnlijk niet terugzien.

Robert Kubica rijdt dit jaar mee voor spek en bonen. Hij doet zwaar onder voor George Russell en zit er eigenlijk alleen nog vanwege zijn zak met geld. Als Williams deze winter iemand aan de haak weet te slaan met evenveel of zelfs meer poen, dan zal de sympathieke Pool zijn exit maken. Formule 2-rijder Nicholas Latifi, die een rijke vader heeft en al goede connecties heeft met het team, lijkt de stoel over te gaan nemen.