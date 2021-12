Deze kneiterdikke Toyota iQ heeft een verrassing in huis

Het heeft even geduurd, maar nu is de Toyota iQ tóch nog een leuke auto geworden.

De Toyota iQ is een auto die je misschien alweer een beetje vergeten was. In tegenstelling tot de Aygo was de Toyota iQ namelijk géén verkoopknaller. Ook niet als Aston Martin. Heel gek.

De Toyota iQ is alweer zes jaar uit productie, maar de auto heeft nu toch een facelift gekregen. We zien op deze foto’s namelijk een Toyota iQ met een nieuwe neus en nieuwe achterlichten. Hoe zit dat?

Je raadt het al, deze Toyota iQ is niet het werk van Toyota zelf. De auto is een project van Japanse studenten. Mochten de koplampen en achterlichten je bekend voorkomen: dat kan kloppen. Die zijn namelijk afkomstig van de GR Yaris. Ook de voor- en achterbumper zijn gemodelleerd naar het voorbeeld van de GR Yaris. Als totaalplaatje klopt het eigenlijk nog best goed. Je zou bijna denken dat het een officiële facelift is.

Een Toyota iQ met een GR Yaris-look is leuk, maar deze auto heeft nog een troef achter de hand. De meest interessante aanpassing is achter de voorstoelen te vinden. Daar is namelijk een Kawasaki-blok gemonteerd. Onder de carbon motorkap is dus niet de originele driepitter of viercilinder te vinden.

Het nieuwe blok is afkomstig uit de Kawasaki Ninja ZX-14R. En dat is niet de eerste de beste fiets. De 1.441 cc viercilinder produceert standaard 211 pk en 154 Nm. Dat is ruim het dubbele van wat een iQ 1.3 leverde.

Wat deze iQ precies weegt weten we niet, maar een standaard iQ weegt tussen de 835 en 905 kg. Dit exemplaar zal er niet zwaarder op geworden zijn. Er moet dus een hoop lol te beleven zijn met dit ding.

Een geinig detail zijn de uitlaten, die uitkomen in de achterste zijruitjes. Als er een fietser of scooterrijder naast je staat, kun je die dus trakteren op een lading uitlaatgassen. De iQ is verder voorzien van kuipstoelen, een racestuur en serieuze banden. Deze Toyota iQ is dus voorbereid op het betere circuitwerk.

Dit is al een vrij bijzondere creatie, maar het kan nog gekker. In 2018 lepelde Aston Martin namelijk de V8 uit de V8 Vantage S in de Cygnet. Een nadeeltje was wel dat de auto bijna de helft zwaarder werd. Wat dat betreft is deze Toyota iQ met Kawasaki-power waarschijnlijk een leukere auto om te rijden. De knotsgekke mini-hot hatch zal in januari tentoongesteld worden op de Tokyo Auto Salon.

Foto’s: @ZR250Aniki en @11hachiroku op Twitter