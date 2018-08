Nederland aan de foeilelijke gele overwegen

Ziet er niet uit, maar blijkbaar nodig.

Omdat Nederlanders massaal geen multifocaaaaaaale bril van Rene Froger kopen moet Prorail ingrijpen. Nog steeds komt het jaarlijks voor dat verkeersdeelnemers niet opletten bij een spoorovergang en oversteken wanneer een trein naderende is. De rood-witte slagbomen zijn blijkbaar niet voldoende.

Door de hoge snelheid van een trein heeft een aanrijding in vrijwel alle gevallen een dodelijke afloop. Om het aantal incidenten terug te laten dringen heeft Prorail een proef ondernomen op de overweg in Baarn. De gehele bestrating is als een soort gesmolten kaas geel geverfd. De opvallende kleur heeft volgens Prorail effect gehad. Om het veiligheidsgevoel te vergroten en meer alertheid te verspreiden krijgen ook andere overwegen in Nederland gele bestrating.

Het zal je misschien verbazen hoe vaak het fout gaat op een overweg. Dagelijks zijn er 10 (!) incidenten op en rond een overweg, aldus Prorail. Automobilisten negeren de toeters, bellen en de slagbomen geregeld. Volgens de spoorwegbeheerder proberen sommigen zelfs te slalommen om toch over te steken. Hier moet wel een kleine kanttekening worden geplaatst. 80 procent van de suïcide gevallen zijn op en rondom spoorwegen. Het is dus niet precies te zeggen hoevaak het om een fout van een verkeersdeelnemer gaat, of een bewuste actie van een persoon.

Uiteindelijk wil Prorail helemaal af van de overwegen. Dit vraagt echter om drastische wijzigingen met betrekking tot de infrastructuur van het spoor, met onder meer kilometers nieuwe spoorlijnen aanleggen. Het zal dus nog zeker jaren duren voordat het zover is. Tot die tijd: gele overwegen!

Met dank aan Tom voor de tip!