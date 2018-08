Zoveel geld krijgen de F1-teams dit jaar van Liberty Media

De cijfertjes zijn weer bekend.

Money money money money…Money! De wereld draait om koude harde pecunia en daar de F1 een soort geconcentreerde versie is van ‘de gewone wereld’, geldt dat in de F1 paddock eens te meer. Wat dat betreft is er goed nieuws en slecht nieuws te melden voor de F1 teams waar het gaat om de uitbetalingen van de rechtenhouder. Eerder werd er gevreesd dat de grote prijzenpot weleens fors kon inkrimpen onder de regie van Liberty Media, maar nominaal wordt er in totaal dit jaar vrijwel hetzelfde bedrag uitgekeerd als vorig jaar.

Zoals we weten heeft de uitbetaling aan de verschillende teams verschillende componenten. De grootte van het stukje taart dat de teams krijgen wordt slechts ten dele bepaald door hun prestaties. Daarnaast hebben sommige teams een sweetheart deal getroffen met Bernie Ecclestone toen hij nog de scepter zwaaide over de sport. Dit is -uiteraard- een doorn in het oog van de teams die níet zo’n deal hebben. Die laatste zullen het echter in ieder geval nog tot en met 2020 moeten aanzien, want dan pas loopt het huidige Concorde Agreement af.

Je vindt de speciale bedragen die sommige teams krijgen in de tabel onder de kopjes ‘CCB’, ‘LST’ en ‘other’. De eerste term staat voor ‘Constructors’ Championship Bonus’ en de tweede voor ‘Long Standing Team payment’. Bij ‘anders’ hebben ze niet eens meer getracht een mooie term te hangen aan de voorkeursbehandeling. Zoals je kan zien zitten McLaren en Williams, die Force India al hun geld door de neus willen boren, er warmpjes bij qua extra cash. Maak daarvan wat je zelf wilt. Enfin, zonder verder oponthoud, de tabel! (via Racefans.net)

Kopie van Verdeling F1-geld 2018, bedragen in miljoenen GBP