Dit boek over Ferrari met V12-sculptuur kost 25.000 euro

Bestseller.

Als je nog op zoekt bent naar een auto gerelateerd relatiegeschenk of een cadeau voor je schoenmoeder, dan moet je dit boek eens overwegen. Ferrari, zoals het boek simpelweg heet, brengt exclusieve verhalen over de Italiaanse autofabrikant in beeld. Daarnaast zijn enkele honderden, niet eerder vertoonde foto’s vanuit het Ferrari archief opgenomen in het boek. Net als diverse Ferrari-schetsen en tekeningen. Alle overwinningen in de historie van het merk komen aan bod.

Er worden 1947 exemplaren van het boek gedrukt, wat uiteraard een referentie is naar het jaar dat Ferrari straatlegale auto’s ging bouwen. De reguliere versie (Collectors Edition) van het boek kost 5.000 euro en is voorzien van een handtekening van Piero Ferrari. Ieder boek heeft een nummer, 251 tot en met 1947 zijn bestemd voor de Collectors Edition

De echte Ferrari fan gaat natuurlijk voor de Art Edition. Met een prijskaartje van 25.000 euro geen malse aankoop, maar dan heb je ook wat. Nummer 1 t/m 250 betreffen de Art Edition. Deze boeken zijn gesigneerd door Sergio Marchionne, John Elkann en Piero Ferrari. Bovendien krijg je een kunstwerk van Marc Newson bij deze versie geleverd. Het is een aluminium sculptuur van een Ferrari V12. Vanaf oktober is het boek leverbaar. Interesse? Hier is de webshop.