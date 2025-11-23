Nederland is het eerste EU-land waar Tesla Full Self Driving legaal is

Binnenkort mag Tesla in Europa Full Self Driving officieel zo aanbieden dat het zijn naam eer aandoet, met Nederland voorop.

Rijhulpmiddelen die veel taken van je overnemen zijn altijd het speerpunt geweest van Tesla. Toch was het nog steeds niet het beoogde volledig autonoom rijden, want daar bleken de risico’s nog te significant voor te zijn. Daarom zijn vrijwel alle zelfrijdende systemen, waaronder Tesla’s Autopilot en Full Self Driving, verbonden aan regels in de EU. Met als belangrijkste ondermijning van het feit dat het echt zelfstandig rijden is dat je altijd je ogen op de weg en je handen op het stuur moet houden.

Tesla Full Self Driving komt naar Europa

Op X kondigt Tesla nu aan dat hier verandering in komt. Full Self Driving kan zeer binnenkort officieel uitgerold worden na intensief testen, en dat betekent bijvoorbeeld dat autonoom rijden zonder handen aan het stuur zou mogen. Opvallende passage: Nederland gaat het allereerste land worden waar de geavanceerde functies van FSD een uitzondering krijgen op de wetgeving. Het zelfrijdende avontuur van Tesla in Europa begint hier.

Concreet gaat het over dingen die Full Self Driving in een Tesla mag doen zonder handen aan het stuur, of Level 2-autonomie op wegen buiten de snelweg. Volgens Tesla is het gevaarlijker om FSD aan te passen op de reeds bestaande regels dan FSD goedkeuren als uitzondering. Dat laatste is dus gebeurd. In februari 2026 zouden de nieuwe regels ingesteld worden door de RDW en dan kan Full Self Driving dus uitgebreider worden dan ooit tevoren. Er is volgens Tesla dan nog steeds een lange weg te gaan, maar het is een mooie eerste stap.

Veel specifieker dan dat wordt het nog niet. Tegen februari 2026 gaan we dus meer zien over Tesla Full Self Driving. Het merk blijft erbij dat het enorm veilig is en dat er op Europese wegen al in 17 landen ruim 1 miljoen kilometer veilig is gereden met de handsfree-versie van FSD tijdens het testen. Tesla hoopt dan ook dat de vrijstelling in Nederland het goede voorbeeld geeft voor andere landen, zodat Full Self Driving grootschalig kan uitrollen op ons continent.

Met dank aan Maurice voor de tip!