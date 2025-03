Nederland krijgt als eerste Europese land autonome Tesla’s!

Tesla Full Self Driving komt heel binnenkort naar Europa en Nederland krijgt de primeur!

Na alle bakken uitwerpselen die Tesla en de bezitters van hun auto’s over zich heen hebben gekregen, is het wel eens verfrissend om goed nieuws over het merk van Musk te melden. In het bijzonder komt er goed nieuws voor Nederlandse Tesla-rijders die geen zin meer hebben om auto te rijden: de autonome functie Full Self Driving komt naar Nederland.

Tenminste, als we Kees Roelandschap mogen geloven. Hij is de host van de podcast Tesla to Mars. Roelandschap deelt het nieuws op, hoe kan het ook anders, X. ”Tesla gaat niet wachten tot de UNECE zover is”, zegt Roelandschap. UNECE is de Economische Commissie voor Europa die duurzame economische groei tussen de lidstaten bevordert.

De tweet gaat verder: ”In plaats daarvan gebruiken ze een uitzondering op artikel 39 om FSD Supervised eerder dan verwacht naar Europa te brengen.” In dit artikel staat dat fabrikanten nieuwe technologieën kunnen introduceren als die voldoen aan milieu- en veiligheidseisen. Roelandschap: ”Een typegoedkeuringsinstantie in een EU-lidstaat (bijvoorbeeld RDW in Nederland) kan een voorlopige goedkeuring verlenen voor de technologie, maar deze goedkeuring is alleen geldig binnen dat land, tenzij de Europese Commissie deze formeel autoriseert voor EU-breed gebruik.” Als FSD door de Nederlandse keuring komt, mag Tesla tenminste 36 maanden FSD uitrollen.

Wanneer komt FSD naar Nederlandse Tesla’s?

De podcastpresentator weet ook al wanneer je niet meer zelf hoeft te rijden in je Tesla: ” Als het in mei 2025 wordt goedgekeurd, kan Tesla meteen FSD uitrollen in Nederland met een volledige EU-expansie later dit jaar.” Dit laatste was overigens al bekend.

Dat uitgerekend Nederland als eerste Europese land mag proeven van FSD is niet gek. Een tijdje terug liet Elon Musk al vallen dat hij bezig was met onze landgenoten om Full Self Driving via Nederland aan de EU te presenteren. Ook toen mikte hij op mei 2025. Dat verhaal wordt nu dus bevestigd door de podcastmaker.

Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan heeft Tesla na lange tijd weer een primeur. Tesla zou dan de eerste fabrikant zijn die niveau 3 van autonoom rijden legaal zou maken in Europa. Iets waar andere merken zoals Ford en Mercedes druk mee bezig zijn.

Met dank aan Maurice voor de tip!

Foto: Tesla’tje gespot door @carspottergroningen