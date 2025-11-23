En jawel: dit is de duurste nieuw geveilde auto ooit

Het record van duurste geveilde nieuwe auto ooit is enkele maanden laten alweer verbroken. Of toch niet?

Collega Machiel waarschuwde ons al op basis van de voorspellingen: de duurste nieuwe auto ter wereld zou wel eens geveild kunnen worden. En ja hoor: dat is gebeurd. De hamer heeft geslagen bij de hoogste bieder voor Gordon Murray’s S1 LM, een hommage aan de McLaren F1 LM. Eigenlijk is dat raar. Het idee van de S1 LM was dat een klant er vijf had besteld en dat zou direct de hele oplage worden. Toch wordt één exemplaar apart geveild en dat wordt ook nog eens de eerste. Haalt dat niet het idee van die andere vier compleet onderuit?

Duurste nieuwe auto ooit

Enfin, dat zullen ze aldaar wel lekker uitvechten. Nog een reden dat het beoogde bedrag voor de GMA S1 LM ietwat vreemd is: dit soort moderne interpretaties komen vaak omdat de ‘echte’ buiten bereik is geraakt qua prijs. De McLaren F1 die voor ruim 20 miljoen van eigenaar wisselt dezer dagen past in dat plaatje. En toch werd voorspeld dat deze S1 vergelijkbare cijfers zou neerzetten. Wat ook gebeurd is: de hamer is gevallen voor de eerste GMA S1 LM.

En het bedrag? 20.630.000 dollar. Omgerekend 17.915.092 euro. Daarmee neemt de gelukkige koper overigens niet het exemplaar van de GMA S1 LM op de foto’s mee naar huis. Nee, die krijgt nu de unieke kans om een exemplaar naar eigen wens samen te stellen met behulp van Gordon Murray, om volgens hem tot dezelfde ervaring te komen als een McLaren F1 in de jaren ’90. Dat is dan wel weer een voordeel aan deze hommage, bij een F1 moet je je aansluiten bij de wensen van de eerste (of vorige) eigenaar.

Duurste?

RM Sotheby’s, die de veiling organiseert, zegt dus dat dit de duurste nieuwe geveilde auto ooit is. Wie heeft zitten opletten denkt nu misschien: maar hij is goedkoper dan de Ferrari Daytona SP3 van een paar maanden terug. Die ging voor 26 miljoen dollar. En dat klopt. Maar die werd door Ferrari aangeboden en de opbrengst ging naar een goed doel, waardoor eigenlijk ruim 23 miljoen euro van dat geld een gift is en bovendien het hele bedrag belasting aftrekbaar is. Bij de GMA S1 LM blijft de prijs van de vijf exemplaren voor degene die de auto origineel besteld heeft onder de pet en is dit de enige ‘publieke’ weergave van de prijs. En dus is dit de duurste auto die ooit geveild is waar de prijs puur en alleen gaat om de auto en niet de heisa er omheen.

Gooi alle clichés er maar in, zoals ‘er zijn dagen dat ik het niet heb’. Nou is de GMA S1 LM absoluut een gaaf ding, maar zoals gezegd heeft het dus niet belachelijk veel minder gekost dan de originele McLaren F1 die menigeen op een poster boven het bed had hangen. De prijs van unieke kansen.