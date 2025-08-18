Nederland gaat over de 10 miljoen auto’s heen: dit weten we over ons wagenpark

De gemiddelde leeftijd, prijs, gewicht: alles wat je moet weten over auto’s in Nederland!

Het is alweer 132 jaar dat een Duitse ondernemer genaamd Richard Freudenberg de aller-allereerste auto naar Nederland bracht. Hij kwam naar Venlo in een Benz Patentwagen 3. Drie jaar later was een Hagenaar genaamd Adolphe Zimmerman de eerste Nederlander die een automobiel in bezit had.

Zimmerman had destijds niet kunnen bedenken dat er nu mensen achter een uitklapbaar doosje zitten om over hem en zijn Benz Victoria te schrijven. Inmiddels is het aantal auto’s in Nederland zover gegroeid dat we over de magische grens van 10 miljoen auto’s zijn. Kenteken.tv kwam tot deze conclusie en zocht er ook maar meteen alle statistieken bij.

Bestverkochte merk in Nederland

Doordat we nu op de magische grens zitten, weten we dat er ongeveer 0,85 auto is per automobilist. Begin dit jaar waren er namelijk 11.8 miljoen Nederlanders met een rijbewijs. Van die automobilisten zijn de meeste VW-rijders. De Golf en Polo vinden we ook nog maandelijks terug in de top vijf van de bestverkochte tweedehandsjes. Overigens zijn er bijna dubbel zoveel auto’s van merken buiten de top 15 dan Volkswagen. Dat geeft wel aan hoe divers ons wagenpark is.

# Merk Aantal Aandeel totaal 1 Volkswagen 1.158.378 11,6 % 2 Toyota 725.138 7,3 % 3 Opel 637.196 6,4 % 4 Peugeot 632.210 6,3 % 5 Renault 606.386 6,1 % 6 Ford 601.569 6,0 % 7 Kia 457.805 4,6 % 8 BMW 447.759 4,5 % 9 Mercedes-Benz 426.225 4,3 % 10 Volvo 410.999 4,1 % 11 Audi 374.690 3,7 % 12 Citroën 371.384 3,7 % 13 Hyundai 332.650 3,3 % 14 Fiat 306.961 3,1 % 15 Suzuki 285.431 2,9 % Overige merken 2.225.217 22,3 %

Meest verkochte bouwjaar

Je leest vaak dat het Nederlandse wagenpark zo vreselijk oud is. Toch steken er twee redelijk recente bouwjaren bovenuit: 2018 en 2019. Maar qua nieuw geregistreede auto’s is er maar eentje die het verst er bovenuit steekt: 2011. Dankzij betaalbare en gewilde kleine autootjes en hulp van de overheid dankzij wegenbelastingvrij rijden, schoten de nieuwverkopen destijds omhoog. Ook bij geïmporteerde auto’s staat 2011 bovenaan. Niet gek dus dat de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse auto 12,2 jaar is.

Hoe duur is de gemiddelde Nederlandse auto?

Sinds 2005 houdt de RDW ook de oorspronkelijke catalogusprijs van Nederlandse auto’s bij. Zo weten wat de Nederlandse auto’s origineel hebben gekost. Kenteken.tv heeft per bouwjaar de gemiddelde catalogusprijs berekend. Zo kostte een nieuwe auto in 2008 gemiddeld ongeveer € 25.000. Met dat bedrag kun je tegenwoordig nog geen Polo kopen. Nu ligt de gemiddelde catalogusprijs van Nederlandse auto’s op ruim € 50.000.

Voor de Nederlandse overheid is er een minder fijne ontwikkeling bezig. We betalen namelijk steeds minder BPM. De gemiddelde bruto BPM lag in 2008 nog op iets meer dan € 5.000 per auto. Nu zit het bedrag er net onder. Dat komt natuurlijk door de EV’s.

Groei in lengte, hoogte en gewicht

De elektrische auto’s zorgen niet alleen voor minder BPM, maar ook voor een hoger gemiddeld gewicht. De massa is inmiddels zo zwaar dat we bijna op het niveau zitten van 1941. Toen kwamen militaire voertuigen naar Nederland die vanwege hun bepantsering loeizwaar zijn.

Naast elektromotoren zijn we tegenwoordig ook fan van een hoge instap. Dat heeft niet alleen effect op het gewicht, maar ook op de gemiddelde grootte van de personenauto, toch? Nou, dat valt wel mee. Ten opzichte van het begin van dit millennium ligt de gemiddelde hoogte nog steeds rond de 150 centimeter, wat maar 6,7 procent meer is dan in 1998. Bij de lengte en breedte zien we ongeveer hetzelfde beeld.

Wat weten we nog meer?

Tot slot meldt Kenteken.tv dat 1,6 miljoen van de Nederlandse auto’s in bezit is van de eerste eigenaar en dat er bijna een half miljoen auto’s zijn die terug moeten naar de fabrikant voor een terugroepactie. Bij bijna 450.000 auto’s is de APK vervallen. Daarvan zijn er 265.570 waarbij de laatste keuring al meer dan een jaar geleden is.

Ook nog leuk om te weten: Nederlandse auto’s worden steeds kleurlozer. In de jaren ’70 was het wagenpark nog overwegend blauw, wit en rood en kwam je ook nog weleens gele, groene en oranje auto’s tegen. Nu rijden er vooral grijze, zwarte en witte auto’s in Nederland. Het eerste kleurtje dat je tegenkomt, is blauw.

Zo, nu ben je weer op de hoogte van de gemiddelden van het Nederlandse wagenpark. Voor de liefhebbers hebben we ook wat exotische auto’s opgevist die naar Nederland zijn gehaald. Scroll gerust eens door dat lijstje.

Foto: Mercedes-AMG GLC 63 S Coupé C253 gespot door @ecnerualcars

