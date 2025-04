Top 5: de best verkochte occasions tot nu toe

Het eerste kwartaal is achter de rug, wat zijn de best verkochte occasions tot nu toe editie 2025?

De nieuwverkopen hebben we gehad. En laten we eerlijk zijn. Tenzij je een leasebak van de baas mag uitkiezen spreken die cijfers wat minder tot de verbeelding. Relevanter voor de gemiddelde Hollander is om te zien hoe het gesteld is met de okkazies.

Want met de achterlijk hoge prijzen van een nieuwe auto zijn we massaal op een tweedehandsje aangewezen. Zoals René van der Gijp zou zeggen: niets mis mee!

Hybride is in trek

In het eerste kwartaal van 2025 wisselden 540.131 gebruikte auto’s van eigenaar. Dat is een stijging van 4,3% ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van BOVAG en RDC. Vooral hybrides zijn in trek, terwijl diesel steeds verder wegzakt. Dat is ook niet zo gek. Het aanbod hybride auto’s neemt toe, terwijl het aanbod diesels afneemt. Tot zover geen verrassingen.

Benzineauto’s blijven de best verkochte occasions met 401.044 verkochte exemplaren in het eerste kwartaal van 2025. Op twee staan de hybride modellen met 81.079 stuks. Een stijging van ruim 34%. Elektrische auto’s winnen ook terrein, al blijven ze met 21.797 verkopen achter op de rest. Diesel is nog altijd dalende. Van 34.613 verkopen in het eerste kwartaal van 2024 naar 30.216 verkopen nu.

Top 5 merken

Volkswagen en Nederlanders is als een Brabander en een worstenbroodje. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. 68.449 Volkswagen occasions vonden een nieuw baasje. Dat is goed voor een marktaandeel van 12,7%. Peugeot (37.418) en Opel (35.352) zijn de nummer twee en drie. Toyota (33.960) en Ford (32.863) maken de top vijf compleet.

Top 5 modellen

De populairste modellen? Ook daar is het VW-feest compleet. De Polo staat op nummer één (18.075), met de Golf (17.725) daar vlak achter. De Opel Corsa (11.414), Ford Fiesta (9.168) en Toyota Aygo (8.986) vormen de top 5 best verkochte gebruikte occasions in het eerste kwartaal van 2025.

Tesla populairste gebruikte elektrische auto

Tesla heeft het momenteel maatschappelijk zwaar te verduren. Het merk staat in elk geval in het lijstje best verkochte gebruikte EV’s dik bovenaan. De Tesla Model 3 pakt met 4.158 verkopen een marktaandeel van 19,1%. De Audi e-tron (1.226) en Volkswagen ID.3 (777) komen niet eens in de buurt. De top 5 bestaat verder uit de Kia Niro (737) en aansluitend de Hyundai Kona (728).

Dit kun je in de rest van 2025 verwachten

De occasionmarkt voor 2025 is redelijk voorspelbaar. Hybrides worden gewilder, elektrische auto’s winnen terrein en diesel gaat steeds meer richting een museumstatus. De opkomst van EV’s zal overigens niet zo’n vaart nemen. Gok ik. Met een dikke wegenbelasting, onzekerheid over restwaarde en pittige verzekeringspremies staan Nederlanders niet te popelen om een gebruikte EV te kopen.