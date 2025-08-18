Dikste circuitauto ter wereld krijgt straatlegale versie!

Hoe dan?!

Na het bouwen van een bijna helemaal eigen auto duikt Lanzante nu weer in de race-naar-straat-conversie-modus. Eerder paste Lanzante raceauto’s van onder andere Porsche, McLaren en Lamborghini zo aan dat ze door de keuring kwamen en de openbare weg op mochten. De volgende in de rij is de wildste, bruutste en dikste van allemaal: de Bugatti Bolide.

Lanzante verklapt het nieuwe klusje aan de collega’s van CarBuzz. ”We zijn op dit moment bezig met de Bugatti Bolide, die wat onderdelen heeft overgenomen van straatauto’s”, zegt Dean Lanzante. Hij is de oprichter en directeur van het bedrijf. Daarmee doelt hij waarschijnlijk op de aandrijflijn.

De Bolide gebruikt de 8,0-liter W16 met vier turbo’s van de Chiron. Voor de circuitauto heeft Bugatti de turboschoepen wat groter gemaakt en is het vermogen afgerond op 1.600 pk. Daarmee knalt ‘ie op het circuit in 2,2 seconden naar de 100. Zo’n tien seconden later tik je al de 300 km/u aan. En dat in een koolstofvezel kuipje van in totaal 1.250 kilo.

De ombouw van de Bolide voor de weg

De baas en naamgever van Lanzante vertelt verder over de ombouw: “De motor zal de emissietest doorstaan. We hebben een zeer gebruiksvriendelijke versnellingsbak en een hoogwaardige afwerking. Er zitten veel goede dingen aan die auto.” Dat kun je wel stellen ja. Lanzante moet wel even kijken naar de banden. De exemplaren die de veertig klanten krijgen, zijn specifiek voor het circuit gericht, gaan zo’n 60 kilometer mee en kosten ongeveer € 7.500 … per stuk!

De veranderingen in de conversiewereld

Het landschap in de wereld van ombouwers is de afgelopen jaren flink veranderd, vertelt Lanzante: ”Circuitauto’s waren vroeger straatauto’s die zwaar getuned waren voor circuitgebruik. Nu zijn er veel circuitauto’s die raceauto’s zijn. Sommige hebben voorverwarming, andere hebben een duwstartmechanisme waardoor je maar drie keer kunt starten voordat de batterij leeg is.”

Het gaat nu dan ook anders in zijn werk dan vroeger. De ombouwer vertelt over emissietests en regels voor voetgangersveiligheid, maar er zijn ook zaken waar hij niet aan hoeft te denken. ”Er is geen wet over rijhoogte, hoe stijf de vering is of hoe warm het in de cabine wordt. Het zijn geen wetten, het is gewoon comfort. Je hebt een keuze. We proberen auto’s te bouwen die echt bruikbaar zijn”, zegt hij.

We kijken uit naar de eerste beelden (en als we heel veel geluk hebben een zeldzaam ritje) in de straatlegale Bolide. Wordt dit Lanzante’s ultieme meesterwerk of zal dat de Red Bull met kentekenplaten worden?