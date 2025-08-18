Volkswagen-rijders zijn touchknoppen zat en stappen naar de rechter

De averij rondom de veegdeeltjes gaat door.
In theorie kunnen touchknoppen op het stuur best werken. Zeker in een tijd waarin we meer swipen op TikTok en Instagram dan dat we elkaar aankijken. Toch bleek de introductie van de haptische stukjes op het stuur van de Golf 8 geen goede uitvinding. Tot die conclusie kwam Volkswagen in 2022 en na een onderzoek wist de fabrikant het dit jaar zeker: fysieke knoppen hebben de toekomst. Eind goed al goed, nietwaar? Nou, niet bepaald.
De duizenden zo niet miljoenen auto’s van Volkswagen die verkocht zijn met de touchknoppen zijn nog lang niet rijp voor de crusher. Daarom blijven de knoppen wel even op de tweedehandsmarkt. Twee bezitters van een Volkswagen ID.4 stappen in de Verenigde Staten (waar anders?) naar de federale rechter in New Jersey.
De aanklacht
Volgens de gedupeerden is het door de overgevoelige knoppen mogelijk om de adaptieve cruise control aan te zetten met ”een lichte veeg van de hand”. Daardoor kan de elektrische VW plotseling en onbedoeld versnellen (of afremmen). Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De eisers zouden betrokken zijn geweest bij dodelijke ongelukken vanwege de overgevoelige knoppen.
De VW-rijders hebben een groepje VW-rijders achter zich verzameld en stappen naar de rechter. Het collectief vindt dat Volkswagen met een oplossing had moeten komen. Een update, reparatie, vervanging of financiële vergoeding: als de slachtoffers maar gecompenseerd werden. Daarom heeft Volkswagen zich volgens de eisers schuldig gemaakt aan fraude, schending van de garantie en onrechtvaardige verrijking. Tevens zijn de consumentenbeschermingswetten in Connecticut en Massachusetts overtreden.
Er wordt ook beweerd dat VW op de hoogte was van het probleem dankzij klachten van klanten, interne documenten en informatie van dealers. Dat lijkt me nog wel wiedes. De VW-touchknopverhalen vlogen je de afgelopen jaren om de oren, dus natuurlijk wist het merk van het imago.
De eis
De aanklagers willen een verklaring en een schadevergoeding voor alle leden van de groep. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend. Ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. Je kunt meegaan in het verhaal van de VW-rijders. Een dodelijk ongeluk bijwonen is geen pretje, zeker niet als je voor je gevoel bent genaaid door je auto. Van de andere kant: de touchknoppen doen wat ze beloven te doen, dus hoe kun je daar Volkswagen voor aansprakelijk stellen? Of hoe zien jullie deze zaak?
Via Top Class Actions/Carscoops
Reacties
verdebosco zegt
Je kunt overal wel rechtszaken over beginnen. Laat hen het doen tegen degene die de eisen opstelden, de normering. Het product is goedgekeurd en mocht daarom op de weg. Volkswagen heeft voortschrijdend inzicht dat de klant dit niet wil en stopt er nu mee. Tesla heeft meedraaiende richtingaanwijzers op de 3, ook bloedirritant. Rechtszaak? Vroeger had het ene merk al wel airbags en het andere merk niet. Botsing met letsel door ontbreken airbag. Rechtszaak? Het moet stoppen. Al zal dat een illusie in deze tijden zijn.
vaakbenjetebang zegt
@vverdebosco: Dat is dus de grap. In de USA wordt een auto expliciet niet goedgekeurd voor deelname aan verkeer op de openbare weg door een externe partij zoals de RDW die stempels zet en typegoedkeuringscertificaten afgeeft. De fabrikant is ‘self certifying’: door de auto op de markt te brengen, verklaart hij impliciet dat de auto aan alle eisen (en intenties…) van de toepasbare regelgeving voldoet. De stok achter de deur is dat iedereen en zijn kat de fabrikant vervolgens voor de rechter kan slepen als er een ‘non-compliance’ zou zijn.
Op zich best een elegant systeem wat onnodige bureaucratie kan vermijden, want je hoeft als fabrikant niet steeds door dezelfde hoepels te springen om te laten zien dat basiszaken als, ik noem maar wat, ruitenwissers het ook op je nieuwste auto nog altijd doen, net zoals ze dat op een auto uit 1983 deden. De pest is alleen een beetje dat dus vrij letterlijk iedereen en zijn kat zo’n rechtszaak kan beginnen, wat onvermijdelijk leidt tot opportunisme en ‘frivolous lawsuits’, want nee heb je en ja kun je krijgen.
Overigens, omdat de intentie van de regelgeving ook wordt meegenomen, kun je als fabrikant ook moeten bloeden als je strikt genomen aan alle regeltjes voldoet. Zo staat me een zaak bij waarin Mazda voor de rechter werd gesleept omdat het alleen een heupgordel had geïnstalleerd op één van de zitplaatsen achterin een MPV. Op zich was dat volledig conform regelgeving, maar driepuntsgordels waren al compleet ingeburgerd en tegen lage kosten beschikbaar. Volgens mij ging het er om dat Mazda weliswaar aan de letter van de regels had voldaan, maar niet aan de geest er van. Wat de uiteindelijke uitspraak was weet ik niet meer uit mijn hoofd.
kniesoor zegt
Lijkt me voor een otofabrikant dodelijk vermoeiend om je met dit soort geldbeluste jammeraars bezig te moeten houden. Maar goed, een producent van magnetrons is in de VS ooit veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan een dwaas, die z’n (m/v/x) hond in de magnetron had proberen te drogen, omdat er niet expliciet op die magnetron stond, dat je dat niet moet doen. Dus misschien gaat deze claim ook nog slagen.
DeWitteCondor zegt
Ik zou ze aanbieden om het stuur te vervangen door een basic analoog Momo stuurtje. Daar is je fiks. Kijken of ze het dan nog zo graag willen allemaal.
RUBERG zegt
Zullen er velen blij van worden! Knoppen werken veel te gevoelig.
rollingstoned zegt
@kniesoor Dat ‘hondje in de magnetron’ is een (hardnekkig) broodje aap…
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hondje_in_de_magnetron
bietje zegt
Toen ik voor een andere auto ging, keek ik o.a. naar de Golf 8. Ik vond de 8 ontzettend ‘plastic fantastic’ inclusief alle touch-ellende. Daarom erg blij met mijn Golf 7.5.
Johanneke zegt
Het werkt ook voor geen meter. Ik rij wel eens een ID.3, het is onmogelijk om bij de cruise control consequent +1 km/u te doen. Misschien lukt het je 2x op rij, maar dan maakt ie er weer +10 van. Voor mij een reden nooit naar die auto’s te kijken, en dat is jammer, want de basis van de auto is gewoon goed.
rwdftw zegt
Ik snap het niet. Je koopt een auto. Daar hoort een proefrit bij. Ja ik ken ze die alleen naar de dealer gaan om de kleur uit te zoeken, maar ik heb (tot de Tesla) altijd een proefrit gemaakt. Dan kom je ook in aanraking met de knop…. veegdelen en dan merk je dat het ruk is. Dan laat je de auto toch gewoon staan en koop je iets anders?
Stom voorbeeldje : ik wist dat de nieuwe Tesla Model 3 zonder hendeltjes wordt geleverd. Stomste beslissing ooit en ik had het ding dan ook nooit besteld als ik niet wist dat ENHAuto bezig was met stengels. Die zitten er nu dus ook in.
ty5550 zegt
Vind het ook een verregaande en weinig kansmakende zaak. Om toch een klein beetje advocaat van de duivel te spelen. Volkswagen heeft die jaren echt wel gigantische missers gedaan in het interieur. Zaken zoals niet verlichte knoppen in het dashbord zie je niet tijdens een testrit overdag en je verwacht ook gewoon geen dergelijke blunders bij een megaconcern zoals Volkswagen. Maar opnieuw, om daarom maar te gaan aanklagen is ook verregaand.
Freewarefreak zegt
Ondertussen in Wolfsburg..
*Oliver Blume zijn telefoon hard neergooien doet*
“Verdammt nog mal, ein neues swipe tasten gate??? .. da gehen wir wieder..”