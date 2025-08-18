Volkswagen-rijders zijn touchknoppen zat en stappen naar de rechter

De averij rondom de veegdeeltjes gaat door.

In theorie kunnen touchknoppen op het stuur best werken. Zeker in een tijd waarin we meer swipen op TikTok en Instagram dan dat we elkaar aankijken. Toch bleek de introductie van de haptische stukjes op het stuur van de Golf 8 geen goede uitvinding. Tot die conclusie kwam Volkswagen in 2022 en na een onderzoek wist de fabrikant het dit jaar zeker: fysieke knoppen hebben de toekomst. Eind goed al goed, nietwaar? Nou, niet bepaald.

De duizenden zo niet miljoenen auto’s van Volkswagen die verkocht zijn met de touchknoppen zijn nog lang niet rijp voor de crusher. Daarom blijven de knoppen wel even op de tweedehandsmarkt. Twee bezitters van een Volkswagen ID.4 stappen in de Verenigde Staten (waar anders?) naar de federale rechter in New Jersey.

De aanklacht

Volgens de gedupeerden is het door de overgevoelige knoppen mogelijk om de adaptieve cruise control aan te zetten met ”een lichte veeg van de hand”. Daardoor kan de elektrische VW plotseling en onbedoeld versnellen (of afremmen). Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De eisers zouden betrokken zijn geweest bij dodelijke ongelukken vanwege de overgevoelige knoppen.

De VW-rijders hebben een groepje VW-rijders achter zich verzameld en stappen naar de rechter. Het collectief vindt dat Volkswagen met een oplossing had moeten komen. Een update, reparatie, vervanging of financiële vergoeding: als de slachtoffers maar gecompenseerd werden. Daarom heeft Volkswagen zich volgens de eisers schuldig gemaakt aan fraude, schending van de garantie en onrechtvaardige verrijking. Tevens zijn de consumentenbeschermingswetten in Connecticut en Massachusetts overtreden.

Er wordt ook beweerd dat VW op de hoogte was van het probleem dankzij klachten van klanten, interne documenten en informatie van dealers. Dat lijkt me nog wel wiedes. De VW-touchknopverhalen vlogen je de afgelopen jaren om de oren, dus natuurlijk wist het merk van het imago.

De eis

De aanklagers willen een verklaring en een schadevergoeding voor alle leden van de groep. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend. Ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. Je kunt meegaan in het verhaal van de VW-rijders. Een dodelijk ongeluk bijwonen is geen pretje, zeker niet als je voor je gevoel bent genaaid door je auto. Van de andere kant: de touchknoppen doen wat ze beloven te doen, dus hoe kun je daar Volkswagen voor aansprakelijk stellen? Of hoe zien jullie deze zaak?

