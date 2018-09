Nederland is 2 nieuwe Bugatti Chirons rijker

De Chiron lijkt zijn voorganger te overtreffen in ons land.

Uit recente kentekengegevens blijkt dat er deze week maar liefst twee nieuwe exemplaren van de Bugatti Chiron op gele platen zijn gezet. Op moment van schrijven zijn de auto’s nog niet gespot, dus ogen en oren open voor de Autojunk-uploaders onder jullie!

Het gaat om kenteken TL-231-K en TK-565-S. Beiden zijn volgens de RDW als ‘blauw’ geregistreerd, al is het altijd afwachten hoe de daadwerkelijke kleurstelling is. Met een two-tone kleurencombi wordt bijvoorbeeld maar één kleur geregistreerd. TK-565-S werd afgelopen donderdag op kenteken gezet. Deze Bugatti is goed voor een prijs van 3.542.760 euro. De TL-231-K is iets ‘goedkoper’. Deze Chiron werd vrijdag op kenteken gezet en heeft slechts 3.251.755 euro gekost.

Dit zou betekenen dat er momenteel vier stuks met Nederlands kenteken zich in ons land bevinden. De kans bestaat dat er meer exemplaren van de Chiron in Nederland zijn. Sommige ultrarijken kiezen ervoor om de auto in een collectie te bewaren en anderen hebben geen trek in het enorme BPM bedrag dat afgetikt moet worden, door via een omweg te kiezen voor een buitenlands kenteken. Let wel: de BPM op een Bugatti Chiron bedraagt bijna 175.000 euro. Daar kun je een nieuwe Mercedes-Benz AMG GT voor kopen en heb je nog 15 mille over om opties te kiezen.

