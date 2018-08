Koop de Rolls van Jeremain Lens; de man op de brommer

Je hoeft geen eens tot de top te behoren om er toch vreselijk dik bij te kunnen rijden.

Voetballers en Rolls-Royces. Het is een boeiende combinatie. Voor velen is een Rolls-Royce een auto voor de ware aristocraat. Een heer van stand, het liefst van adel. Wonend in een kasteel met een stel Afghaanse Windhonden en een paar Arabieren in de stal. Dat is een verouderd, geromantiseerd beeld. Helaas.

Tegenwoordig zijn de aristocraten lang niet meer vermogend genoeg om de dure producten van het edele Britse merk aan te schaffen. Nee, wil je tegenwoordig een Rolls-Royce kunnen aanschaffen, dan zul je je toch moeten toeleggen op het vak van voetballer. Het voordeel van voetbal is dat je het in principe overal kan leren. Je kan net even wat makkelijker doorbreken dan bijvoorbeeld bij Formule 1. Nog een voordeel: je hoeft niet eens de beste voetballer ter wereld te zijn om toch een fatsoenlijk vermogen bij elkaar te voetballen.

Neem bijvoorbeeld Jeremain Lens, de in Amsterdam geboren aanvallende middenvelder begon zijn carrière bij AZ, deed goede zaken bij PSV en voetbalde sindsdien bij keurige middenmoters als Dynamo Kiev, Sunderland en Fenerbache. Zijn grootste kracht is wellicht zijn snelheid, of zoals Van der Gijp zegt: “Die is op de brommer. Op dit moment speelt de 30-jarige Lens voor Besiktas. Of hij daar minder salaris vergaart is niet bekend, maar hij heeft zijn ‘oude’ Rolls-Royce inmiddels verkocht.

Het is niet zomaar een Rolls-Royce Ghost, maar eentje die door Spofec ‘smaakvol’ onder handen is genomen. Het is de typische behandeling die dit soort tuners doen: complete bodykit, enorme velgen en een uitlaatsysteem om auditief duidelijk te kunnen maken dat jouw Ghost superieur is aan elke andere Ghost. Spofec nam ook de motor onder handen, waardoor het vermogen nu een gezonde 685 pk bedraagt.

Of Jeremain Lens gekozen heeft voor deze door Mansory getunede Rolls-Royce is onbekend. Waarschijnlijk wel, alhoewel die laatste bewering zuiver speculatief en ongegrond is. Check de advertentie op Autotrack.nl.

Met dank aan @toyotafortuner voor de tip!