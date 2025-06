Nederland is een legendarische Ferrari van 12 miljoen euro rijker

Er is een Ferrari met een waarde van tenminste 12 miljoen euro op Nederlands kenteken gezet!

Maak kennis met Ferrari 375-Plus chassisnummer 0384AM. Deze brute V12 uit Maranello met een fantastische racegeschiedenis heeft een Nederlands kenteken gekregen. Dit is zoveel bijzonderder dan de zoveelste nieuwe Lambo, Ferrari of Rolls-Royce. En dat op gele platen! Of eigenlijk blauwe platen moet ik zeggen, het is immers een oldtimer.

De ‘Fearsome Four-Nine’

De Ferrari 375-Plus is geen gewone Ferrari, voor je zover van gewone Ferrari’s kunt spreken. In 1954 bouwde Ferrari slechts vijf exemplaren van deze ultieme racewapens, voorzien van een 4,9-liter V12 ontworpen door Aurelio Lampredi. Officieel goed voor 330 pk bij 6.000 tpm, maar het blijven Italianen dus misschien deden ze wel wat meer als het nodig was..

Chassisnummer 0384AM, het exemplaar dat nu in Nederland rond mag rijden, heeft een geschiedenis waar je u tegen zegt. Umberto Maglioli reed ermee naar een heroïsche (zij het uiteindelijk tragische) podiumkans in de Mille Miglia van 1954, waarin alleen een afgebroken splitpen hem van de overwinning op Alberto Ascari weerhield. Daarna wist José Froilán González met dezelfde auto in actie te komen tijdens de Silverstone May Meeting. De ‘Pampas Bull’ sloopte de concurrentie en de 0384AM groeide uit als een van Ferrari’s meest succesvolle raceauto’s uit zijn tijd.

Le Mans en daarna

Later dat jaar werd deze 375-Plus ingezet in de 24 uur van Le Mans, met Paolo Marzotto en wederom Maglioli achter het stuur. De Ferrari leidde zelfs het veld in de openingsfase, tot mechanische pech de hoop op een overwinning wreed afbrak. Toch wist een zusterexemplaar de race uiteindelijk te winnen, waarmee de 375-Plus zich vestigde als het vlaggenschip van de Ferrari-racers.

Amerikaanse avonturen

Na het fabrieksteam-avontuur belandde 0384AM in handen van de Amerikaanse industrieel Jim Kimberly, die de Ferrari inzette in onder meer Sebring, Road America en zelfs de Bahama’s en Cuba.

Uiteindelijk verdween de auto letterlijk van de radar. Jarenlang stond hij weg te kwijnen op een trailer in een bos bij Cincinatti, half gedemonteerd en vergeten.

In de jaren ‘90 werd de auto gered en gerestaureerd in Italië. Dankzij de Belgische Ferrari-goeroe Jacques Swaters keerde de auto terug in concoursstaat.

In 2014 mocht veilinghuis Bonhams deze Ferrari 375-Plus veilen zonder reserve. Het hoogste bod kwam uit op 10.753.500 Britse pond. Dat is omgerekend 12,7 miljoen euro.

En nu… een NL-kenteken!

Wat dit verhaal zo bijzonder maakt? Sinds kort heeft de RDW een Nederlands kenteken uitgegeven voor 0384AM en daarmee staat de iconische racer officieel ingeschreven in Nederland.

Dat is echt bijzonder: dit soort auto’s komen meestal niet verder dan een museum of een particuliere verzameling. Met een registratie zou je denken dat de eigenaar van plan is om daadwerkelijk met de auto te gaan rijden. Misschien dat we deze Ferrari gaan zien aan de start van de Mille Miglia. Let dus op dat Nederlandse kenteken bij deze 375 Plus! Het kenteken: PM-97-49.