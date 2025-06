Koop de mooiste moderne Alfa Romeo voor een prikkie

Een rete zeldzame Alfa Romeo TZ3 Stradale staat te koop.

Over smaak valt niet te twisten, maar in Italië maken ze de mooiste auto’s. De mooiste Alfa Romeo, daar durf ik geen antwoord op te geven. Maar de mooiste moderne Alfa is mijn ogen toch wel de TZ3 Stradale. Of, laat ik het zo zeggen, dit model schopt het tot een top 5. Toch?

Je zou het misschien niet zeggen als je naar de auto kijkt, maar de Stradale is alweer 15 jaar oud. Dit is niet zomaar een Alfa Romeo, maar een creatie van Zagato. Slechts 9 werden er gemaakt, wat het echt een ontzettend zeldzame auto maakt. De wereld kwam pas net uit de financiële crisis, dus de markt voor exclusieve speeltjes stond op een dieptepunt. Misschien dat ze het daarom niet aandurfden er meer van te maken.

De nieuwprijs lag op zo’n acht ton in euro’s. Het zal je misschien verbazen dat de Alfa Romeo TZ3 Stradale, ondanks zijn zeldzaamheid, niet in waarde is gestegen. Als investering had je het dus niet hoeven doen, dan waren er veel betere alternatieven.

Heel af en toe komt de kans voorbij om een exemplaar te kopen. Je begrijpt dat met negen productieauto’s de kans klein is dat een Stradale als okkazie op de markt komt. Dit keer heb je die kans, want bij autobedrijf Young Motorcars staat een donkerblauwe te koop voor 675.000 dollar. Dat is omgerekend 590.895 euro. Een prikkie!

Hoewel er een Alfa Romeo-logo prijkt op de Zagato, is de auto qua technologie weinig Italiaans. De auto staat op het Dodge Viper ACR-X platform, met een machtige 8.4 liter grote V10 onder de motorkap. Misschien is deze gekke combinatie een reden geweest dat de Alfa Romeo TZ3 Stradale nooit zo goed begrepen werd en daarom niet in waarde stijgt.

Maar hey. Dit kan ook een kans zijn. Misschien dat de wereld over een jaar of 20-30 realiseert dat dit juist een heel bijzonder stukje kunst op wielen is. Dan gaat de waarde door het dak en ben je nu spekkoper door dit exemplaar te kopen. Geen financieel advies, uiteraard.