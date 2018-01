Ferrari gaat de allerbeste elektrische supercar ooit maken

Kom maar door!

Naast de mogelijkheden die de Detroit Auto Show fabrikanten biedt om hun nieuwe auto’s te onthullen, is het ook een plek waar de kopstukken van de industrie een flinke zwiep kunnen geven aan de geruchtenmolen. Ferrari, niet de minste, deinst hier natuurlijk niet zomaar voor terug en grijpt dergelijke kansen met beide klauwen vast.

Zo liet Sergio Marchionne, hoofd van de FCA én Ferrari, tegenover Bloomberg weten dat het binnen enkele jaren een volledig elektrische sportwagen op de markt zal brengen, en vuurt daarbij de nodige schoten richting het kamp van Tesla.

“If there is an electric supercar to be built, then Ferrari will be the first. People are amazed at what Tesla did with a supercar: I’m not trying to minimize what Elon did but I think it’s doable by all of us.”