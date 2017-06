Autojunk Foto Van De Maand – Mei 2017

De zomer is voorzichtig begonnen: het weer is prachtig, er zijn elk weekend talloze events die de fraaiste automobielen uit hun stallingen weten te lokken en dus was er genoeg voor jullie om te fotograferen. Dit zijn de beste foto's van de afgelopen maand.

Als gastjurylid is deze maand @volvoturbo de man die zich tegen de zaak aan mag bemoeien. Hij won vorige maand met een zeer dikke foto van een BMW M4. Die foto stond dus ook de hele maand ingesteld als header op Autojunk.nl, een eer die jou ook toebedeeld kan worden als je je camera pakt, naar buiten gaat en mooie dingen gaat maken! En ze upload op Autojunk.nl natuurlijk. Wie weet sta je dan komende maand ook in dit artikel, wellicht als winnaar. En over winnaars gesproken, laten we de spanning opbouwen, hier is de eerste runner up:

Plaats 3: Mercedes C63 AMG Edition 1



Good old @zweed heeft weer een fijn setje geschoten. Voor @volvoturbo zelfs de winnaar: “Absoluut professionele foto’s! Belichting is spot on, dikke auto. Klinische omgeving, maar wel foldermateriaal.” Het zijn inderdaad keurige platen, maar tegelijkertijd: we hebben dit al eens gezien. De locatie en stijl zijn bijna één op één gelijk aan de foto’s van de Jeep Wrangler die in maart de Top 3 haalde. Neemt niet weg dat het fijne platen zijn!

Plaats 2: Burn some rubber



“Goede timing met voldoende sluitertijd om snelheid in de foto te houden en tegelijkertijd de auto zelf voldoende scherp te houden.” Absoluut, eigenlijk ontbreekt het alleen aan een spannender compositie, anders had Max Verstappen ook eens de Foto van de Maand gewonnen. Prima foto @robbiehifi!

Plaats 1: Volvo V40



Omdat een foto ook erg lekker kan zijn zonder een 400+ pk beest als onderwerp. Deze V40 is misschien niet de meest sexy auto die je ooit gezien hebt, maar @timmieeee heeft er wel erg veel energie in gestoken en het resultaat mag er zijn! “Duidelijk een serie waar flink wat energie in de belichting/nabewerking is gestoken. Licht en kleuren zijn top! De rij bomen ogen alleen wat storend op die plek.” Strakke lijnen, prachtige achtergrond en prima gebruik van flitsers. Als zelfs @autoblogger je als potentiële winnaar beoordeelt (die slaat normaal alleen aan op 500+ pk als onderwerp), dan weet je dat je iets goed gedaan hebt, gefeliciteerd!