Nederland krijgt volgend jaar onzichtbare tolwegen

De eerste partijen die onzichtbare tolwegen naar Nederland kunnen brengen, melden zich.

Als het aan Minister Schoof ligt, gaan we in 2030 niet rekeningrijden. Het is natuurlijk maar de vraag of Schoof dan nog op de troon zit en hoe zijn opvolger over tol heffen denkt. Maar toch, voorlopig hoeven automobilisten niet bang te zijn voor onzichtbare tolwegen in Nederland. Vrachtwagenchauffeurs moeten hier wél voor gaan opletten.

Het idee is om vanaf medio 2026 vrachtwagenheffing in te voeren in Nederland. Dit gebeurt al in de landen om ons heen. De vrachtwagenheffing is een belasting voor trucks per gereden kilometer op de snelweg en op een aantal provinciale wegen. Het vervangt het Eurovignet en de mrb voor trucks moet hierdoor flink omlaag gaan.

Hoeveel je betaalt, is afhankelijk van de uitstoot van de vrachtwagen. Hoe minder uitstoot, hoe lager het tarief. Dit moet transportbedrijven stimuleren om duurzame vrachtwagens te kopen. De inkomsten worden, volgens de RDW, rechtstreeks teruggeïnvesteerd in het wegvervoer.

Bekende namen

De RDW gaat niet zelf tol heffen op de snelwegen. Daarvoor is het op zoek naar een partner. Om het beste maatje te kiezen, begint de RDW met een toelatingstraject. Twee tolbedrijven hebben zich hiervoor ingeschreven: Toll4Europe en Telepass. Je kunt die namen kennen van de zomervakanties.

Het doel is om uiteindelijk een EETS-overeenkomst te sluiten. Die afkorting is een beetje ongelukkig als je hem voluit uitspreekt, maar het betekent European Electronic Toll Service. Het EETS-systeem registreert de kilometers van vrachtwagens. Vervolgens stuurt het tolbedrijf de facturen en int de heffing. Dit systeem gebruiken andere Europese landen al. Door allemaal dit systeem te gebruiken, is er maar één apparaatje nodig dat de kilometers registreert.

Voorlopig geen onzichtbare tolwegen voor auto’s

We hebben al e-TOL in Nederland op de Blankeburgverbinding, wat je kunt zien als een onzichtbare snelweg. Hierbij rijd je door een tunnel, scant een camera je kenteken en kun je betalen via een automatische incasso of per keer binnen 72 uur na je ritje door de tunnel. Het lukte nog niet iedereen om daarbij te betalen waardoor de RDW eind dit jaar boetes gaat uitdelen aan degenen die vergeten’ te betalen.

Mocht de opvolger van Schoof (of zelfs de opvolger van de opvolger) er toch voor kiezen om te gaan rekeningrijden, dan kun je ervan uitgaan dat Telepass en Toll4Europe worden benaderd om de tolheffing op zich te nemen.

