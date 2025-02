RDW neemt maatregelen tegen wanbetalers van tolwegen

Er komt een extra boete aan als je vergeet tol te betalen.

Sinds 7 december heeft Nederland een tolweg waar geen tolpoortjes staan. De A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg heeft de primeur. Geweldig natuurlijk, mits het systeem werkt. Ook nu de problemen zijn verholpen, schijnen er nog steeds gebruikers van de Blankenburgverbinding te zijn die geen tol betalen. Daar wil de RDW wat aan doen. Wie straks geen tol betaalt, krijgt een extra boete.

In de eerste twee maanden reden er al meer dan een miljoen auto’s over de nieuwe tolweg. 70 procent van de mensen die op werkdagen deze weg gebruikte, betaalde netjes via automatische incasso. Hier spoort de RDW je ook op aan.

Niet meer doen hè

Ondanks de brede aankondiging en de borden langs de A24 stuurde 20 procent van de gebruikers niet of te laat het geld op. Te laat betekent niet binnen 72 uur. Als je niet hebt betaald, krijg je binnen veertien dagen een brief opgestuurd met daarin de vraag of je effe het tolbedrag wil betalen.

20 procent, dus zo’n 200.000 A24-gebruikers, betaalden niet binnen 72 uur. Dat zijn er wel wat meer dan tienduizenden. Binnen 14 dagen na het vergrijp krijgen de kentekenhouders een brief thuisgestuurd met de vraag of je effe tol wil betalen. Nu betaal je nog niet om de RDW je eraan te laten herinneren, maar daar komt verandering in. Het lijkt erop dat de rijksdienst dit minder aantrekkelijk wil maken.

Extra boete als je geen of te laat tol betaalt

Vanaf 7 december 2025 – precies een jaar na de opening dus – moet je ook betalen voor de betalingsherinnering. Acht hele euro’s worden er van je gevraagd als je niet binnen 72 uur betaalt en de RDW een brief naar je moet opsturen. Betaal je daarna nog steeds niet, dan krijg je een boete van € 35 bovenop het tolbedrag.

Voor automobilisten en bestuurders van elektrische bestelbussen zou de tol dan dus € 44,51 bedragen bestaande uit € 1,51 tol, € 8 voor de betalingsherinnering en € 35,- voor het te laat betalen. Vrachtwagenchauffeurs betalen € 9,13 tol en kan de totale boete dus oplopen tot € 52,13.

Vind je deze tolboete al lullig? Moet je lezen waar ze in Frankrijk een boete van € 135 uitschrijven bij het betalen van tol.

