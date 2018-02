Nederland owneert de levensgevaarlijke Bathurst 12 hours

De Australische klassieker kleurde dit jaar gelukkig niet rood, maar helemaal oranje.

In de winterperiode ligt de F1 op zijn gat en moet de racefan op zoek naar andere evenementen om zijn/haar fix te krijgen. De echte kenners weten echter dat ze hiervoor niet ver hoeven te zoeken. In sommige contreien is het ook/juist in deze tijd van het jaar lekker weer en wordt er volop geboenderd. Zo vond onlangs weer de 24 uur van Daytona plaats. Renger van der Zande pakte er de pole.

Een andere klassieker die je eigenlijk niet mag missen is de Bathurst 12 Hours. Het prachtige Mount Panorama circuit (ode van @dizono) ken je wellicht vooral van het Supercars Championship (voorheen V8 Supercars), waarin met name Ozzie’s bumper aan bumper elkaar over de baan heenjaagden in hun Holdens en Fords. Niet zelden gaat dit ook weleens mis op de krappe en bloedsnelle baan. Verschillende coureurs leerden dit in de afgelopen twaalf uur ook ‘the hard way’. Het werd een slijtageslag met ettelijke crashes en gele vlaggen.

Doch onze eigen Robin Frijns, die ooit op weg leek naar een puike F1 carrière voordat hij Red Bull de vinger gaf, reed samen met zijn teamgenoten Stuart Leonard en Dries Vanthoor om de melee heen. Na een chaotische slotfase waarin verschillende auto’s in leidende positie uitvielen kwam Frijns’ Audi R8 WRT als eerste over de finish. Een mooie opsteker voor de kersverse DTM coureur.

De overall overwinning van Frijns was echter niet het enige Nederlandse succes in de race. Op de derde plaats overall kwam namelijk Jeroen Bleekemolen over de finish in een Porsche 911. De jonge Bleek schreef samen met teamgenoten Marc Lieb, Luca Stolz en Tim Pappas en passent de Pro-Am klasse op zijn naam.

Het is duidelijk: we zijn opeens ontzettend goed in racen.

Bedankt iedereen voor de tips!