Nein nein nein! Porsche 992 GT3 krijgt turbo?

Moet de 911 GT3 er ook aan geloven?

Stofzuigers; vrijwel niemand staat te springen om ze te gebruiken, maar je ontkomt er niet aan. Thuis zet je ze in om je mancave schoon(-ish) te houden, autofabrikanten zetten ze in op de lucht om ons heen schoon(-ish) te houden. Op papier althans. De atmosferische motor lijkt zijn beste tijd gehad te hebben. Wil je er nog een hebben ben je aangewezen op een instap A-segmenter of enkele exoten als de Lamborghini Huracan, Ferrari 812 Superfast of Porsche 911 GT3. Maar hoe lang nog?

Volgens kwaliteitspublicatie MOTOR krijgt de GT3-versie van de nieuwe Porsche 911 namelijk een geblazen zespitter onder de kap. Nu beschikt deze auto nog over een glorieuze atmosferische 4.0 met 500 pk (rijtest). De nieuwe gaat, als de informatie van MOTOR juist is, beschikken over een variant van de geblazen 3.0 die nu al in de Carrera, Carrera T, Carrera S en Carrera GTS ligt.

Het zal voor Porsche redelijk makkelijk zijn om uit deze motor meer pk te halen dan de 500 stuks die de huidige GT3 heeft en over Nm’s hoeven we het al helemaal niet te hebben. Doch de echte kenners zullen hun hart vasthouden bij dit bericht. Nu biedt de GT3 met zijn atmosferische blok immers nog een unieke propositie binnen de 911-range. Met een opgevoerd blok uit de huis-tuin-en-keuken modellen wordt het al snel meer van hetzelfde, dunkt ons.

Gelukkig duurt het nog (heel) even voordat het zover is en doet Porsche in de tussentijd ook nog goede dingen. Zo gaat het gerucht dat ze de vrij ademende vier-punt-nul in een Boxster gaan lepelen. We raden kapitaalkrachtigen aan om snel toe te slaan voordat het te laat is.