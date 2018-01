Hollands Glorie: Nederlander pakt pole 24h van Daytona, Alonso 13e

Johee, johoo, hij doet het gewoon!

Lange-afstandsraces krijgen bij lange na niet de liefde en aandacht die ze verdienen. Dat is ontzettend zonde, want de wedstrijden blijken meer dan eens spannender dan de Formule 1-races die wij veelal moeten verduren. De wedstrijden zijn uitzonderlijke slijtageslagen met tactiek, kalmte en uithoudingsvermogen als slechts een aantal noodzakelijke factoren. En in de aanloop naar één van die races heeft Renger van der Zande het voor elkaar gekregen zichzelf helemaal vooraan te nestelen.

Helemaal als een verrassing zal dit niet komen. De Nederlander kende in het verleden bijvoorbeeld al succes bij de 24-uur van de Nürburgring, waar hij zijn Mercedes-AMG naar een tweede positie reed. Daarnaast wist hij de harten van de fans te winnen, door spectaculaire inhaalacties uit te voeren in bochten waar dat eigenlijk onmogelijk is.

Renger kon gisteren rekenen op enorme tegenstand van zijn concurrenten. Hierdoor leek het er lange tijd op dat hij de pole positie niet zou kunnen toe-eigenen. Echter kreeg hij het in zijn allerlaatste vliegende ronde, in de slotfase van de kwalificatie, voor elkaar een magistraal rondje te voltooien en zijn Cadillac nipt op kop te zetten.

Met zijn tijd van 1’36.083 was hij slechts 0.007 seconde sneller dan IndyCar-held Helio Castroneves, die tot een tijd van 1’36.090 wist te komen. Het team van Fernando Alonso kwam met een tijd van 1’37.008 niet verder dan de dertiende positie. De Spanjaard wordt ondersteund door McLaren protegé Lando Norris.

Naast Renger van der Zande deed ook Robin Frijns het bijzonder goed. De Nederlander reed zijn Jackie Chan Oreca met een tijd van 1’36.492 naar een zesde positie. Frijns zal zijn stoeltje tijdens de race o.a. afwisselen met Lance Stroll en Felix Rosenqvist. Juan Pablo-Montoya sluit de top tien. Zijn team zette een tijd van 1’36.931.

In de GTLM-klasse was Jan Magnussen, ‘vader van’, de snelste. Nick Catsburg, Rik Breukers en Jeroen Bleekemolen starten respectievelijk als 26e, 30e en 40e.

De 24-uur van Daytona wordt dit weekend verreden.

Beeld: Renger van der Zande op Twitter